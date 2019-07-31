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В стене между США и Мексикой установили розовые качели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Автор необычного аттракциона – американский архитектор Рональд Раэль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом он хотел обратить внимание соотечественников на то, что по обе стороны границы люди едины. Качели оборудовали в промежутках между прутьями.
Желающих на них покачаться с каждым часом становится все больше: и взрослые, и дети улыбчиво приветствуют друг друга. Очевидно, что идею архитектора жители обеих стран оценили.
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Новости Беларуси. Автор необычного аттракциона – американский архитектор Рональд Раэль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом он хотел...
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