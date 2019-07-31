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Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил

01.08.2019 15:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хороший результат уборочной зависит не только от хлеборобов. Каждый год на помощь аграриям приходят милиция и спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил

В эти дни в полях дежурят порядка 300 правоохранителей, выведено 100 единиц техники МЧС. Благодаря такой работе удалось значительно снизить число пожаров. Усилено внимание и за самими механизаторами. Теперь они проходят медицинский контроль не только до выезда в поле, но и после работы.

Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил

Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
Если мы говорим об очистке техники, наш инспектор не уйдет с поля, с мехдвора, пока при нем этот же комбайнер, помощник комбайнера не устранит данное нарушение. А на укомплектование первичными средствами сроки ставится самый сжатый – максимум день, два. Если вопрос касается какого-либо обучения, знаний, это устраняется немедленно. Сроков здесь не может быть длинных, они у нас не превышают одного-двух дней.

Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил

И все же без замечаний не обходится. Как сообщили сегодня, в Минске более 220 руководителей привлечены к ответственности за нарушение противопожарных требований.

Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил

Люди в материале: Дмитрий Турчин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Хороший результат уборочной зависит не только от хлеборобов. Каждый год на помощь аграриям приходят милиция и спасатели, сообщили в программе...
 
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