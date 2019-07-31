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Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хороший результат уборочной зависит не только от хлеборобов. Каждый год на помощь аграриям приходят милиция и спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти дни в полях дежурят порядка 300 правоохранителей, выведено 100 единиц техники МЧС. Благодаря такой работе удалось значительно снизить число пожаров. Усилено внимание и за самими механизаторами. Теперь они проходят медицинский контроль не только до выезда в поле, но и после работы.
Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
И все же без замечаний не обходится. Как сообщили сегодня, в Минске более 220 руководителей привлечены к ответственности за нарушение противопожарных требований.
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Новости Беларуси. Хороший результат уборочной зависит не только от хлеборобов. Каждый год на помощь аграриям приходят милиция и спасатели, сообщили в программе...
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