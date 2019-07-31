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Четверо рабочих отравились при чистке скважины в Минском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления четырех работников, которые чистили скважины в Минском районе. Эту информацию
31 июля рабочие занимались очисткой и ремонтом водозаборной скважины на территории дома-интерната в Минском районе. В какой-то момент на глубине около трех метров один из рабочих потерял сознание из-за отравления парами газов, которые скопились там из-за работающей на бензине мотопомпы. К пострадавшему спустился его коллега, однако тоже почувствовал себя плохо.
В результате оставшиеся на поверхности коллеги с помощью специальных масок и персонала интерната достали на поверхность пострадавших 29-летнего и 24-летнего работников. Четверо мужчин были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Специалисты провели осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.
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Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления четырех работников, которые чистили скважины в Минском районе. Эту информацию...
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