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Теракт в Йемене: заминированный автомобиль взорвался возле полицейского участка

01.08.2019 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Йемена. В Йемене совершена террористическая атака на полицейский участок: по различным данным, погибли от 5 до 20 человек, еще около 40 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Йемене: заминированный автомобиль взорвался возле полицейского участка

Известно, что взорвался заминированный автомобиль. Ударная волна затронула и находящиеся рядом здания. Пострадавших доставили в больницу. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

Теракт в Йемене: заминированный автомобиль взорвался возле полицейского участка

Ни одна их действующих на территории страны группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Теракт в Йемене: заминированный автомобиль взорвался возле полицейского участка

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Новости Йемена. В Йемене совершена террористическая атака на полицейский участок: по различным данным, погибли от 5 до 20 человек, еще около 40 ранены, сообщили в...
 
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