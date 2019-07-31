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Белорусские пограничники нашли на дне вагона россиянина. Он ехал в Польшу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычное задержание на границе. Россиянин пытался попасть в Польшу под железнодорожным составом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нарушителя обнаружили белорусские пограничники в пункте пропуска «Буг». Житель Тюмени спрятался на дне вагона и выжидал, пока тот тронется. С собой у мужчины были только паспорт и сменные вещи.
Во время задержания он не отрицал незаконность своих намерений и пояснил, что в Европу ехал за лучшей жизнью.
Теперь нарушителю грозит штраф и депортация из Беларуси, а также запрет на въезд в страну в течение 5 лет.
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Новости Беларуси. Необычное задержание на границе. Россиянин пытался попасть в Польшу под железнодорожным составом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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