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Вот это харизма. Малыш зажигательно станцевал под песню Элвиса и сорвал овации

01.08.2019 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

А вы помните юного поклонника творчества Элвиса Пресли, который станцевал зажигательный танец на вечеринке. Видео с его выступлением все еще покоряет сеть. 

Двухлетний малыш по имени Уильям вышел на танцпол и начал активно двигаться под рок-н-ролльный хит 1957 года. Бесстрашный танец стал интернет-хитом сразу после публикации -  у ролика более 40 миллионов просмотров.  

Ролик смотрите здесь.  

Движения мальчик выучил, наблюдая за своими родителями – Питером и Кристиной, которые профессионально занимаются танцами.  

Папа дал плачущему малышу футболку мамы – вы даже не представляете, что произошло потом. Трогательные кадры  

Вот это харизма. Малыш зажигательно станцевал под песню Элвиса и сорвал овации
Изображение из видео, опубликованного YouTube-канала «Studie43»

Уильям ритмично хлопал в ладошки, подпрыгивал, постукивал ногой. Ребенок явно был в своей стихии. После своего номера малыш поклонился и зааплодировал себе.  

Интернет-пользователи начали хвалить родителей за то, что воспитали такого увренного в себе мальчика.  

Сейчас Уильяму уже исполнилось 9 лет. Мальчик до сих пор занимается танцами, правда его выбор пал на уличные направления – хип-хоп и брейк-данс.

Вот это харизма. Малыш зажигательно станцевал под песню Элвиса и сорвал овации
Скриншот из видео, опубликованного YouTube-канала «Studie43»

Уильям выступает в группе и зрители все так же восторгаются его выступлениями.  

Мама отругала дочь перед сном. Малышка смогла преподать ей урок, сказав всего 3 слова (читать далее).  

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А вы помните юного поклонника творчества Элвиса Пресли, который станцевал зажигательный танец на вечеринке. Видео с его выступлением все еще покоряет сеть.  ...
 
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