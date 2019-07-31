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В Брестской области собрали 1 миллион тонн зерна

01.08.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трудовую победу празднуют аграрии Брестской области. В регионе собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области собрали 1 миллион тонн зерна

Заветный рубеж был преодолен около полудня. Десятую часть общего намолота обеспечили хлеборобы Пружанского района. К этой отметке также приближаются в Барановичском.

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Новости Беларуси. Трудовую победу празднуют аграрии Брестской области. В регионе собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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