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В Брестской области собрали 1 миллион тонн зерна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трудовую победу празднуют аграрии Брестской области. В регионе собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заветный рубеж был преодолен около полудня. Десятую часть общего намолота обеспечили хлеборобы Пружанского района. К этой отметке также приближаются в Барановичском.
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Новости Беларуси. Трудовую победу празднуют аграрии Брестской области. В регионе собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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