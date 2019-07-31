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В Китае появится копия Несвижского замка, а под Минском – аналогичный комплекс с архитектурой Сычуани

01.08.2019 14:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Копия Несвижского замка появится в Китае. Уникальный туристический комплекс с белорусским колоритом построят в районе Юйбэй города Чунцин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае появится копия Несвижского замка, а под Минском – аналогичный комплекс с архитектурой Сычуани

Он расположится в местном сельскохозяйственном технопарке. Прототипом застройки станут архитектурные достопримечательности Минской области и белорусской столицы. Планируется, что район также станет площадкой для культурного обмена между странами.

В Китае появится копия Несвижского замка, а под Минском – аналогичный комплекс с архитектурой Сычуани

Соглашение, которое 1 августа подписали стороны, предусматривает и ответный шаг на белорусской земле – под Минском появится аналогичный комплекс с архитектурой восточной Сычуани.

В Китае появится копия Несвижского замка, а под Минском – аналогичный комплекс с архитектурой Сычуани

Николай Рогащук, заместитель председатель Миноблисполкома:
Планируют китайские наши партнеры к концу 2020 года завершить формирование этой деревни. Что касаемо у нас, сегодня мы посмотрим земельные участки. В строительстве будет выступать китайский инвестор, поэтому после того, как будет определено местоположение земельного участка, я думаю, в кратчайшие сроки наши китайские друзья построят и здесь.

В Китае появится копия Несвижского замка, а под Минском – аналогичный комплекс с архитектурой Сычуани

Тан Чуань, секретарь комитета Коммунистической партии Китая района Юйбэй Чунцин:
Мы уверены, что этот поселок станет отличной площадкой для размещения белорусских сельскохозяйственных продуктов. Он, безусловно, будет стимулировать развитие торговых отношений. В свою очередь здесь, в Минской области, в китайском поселке будет представлена наша продукция.

В Китае появится копия Несвижского замка, а под Минском – аналогичный комплекс с архитектурой Сычуани

Во время встречи стороны подписали меморандум об установлении побратимских отношений. Центральный регион первый в стране начал сотрудничать с городом Чунцин. В марте там прошли дни культуры Минской области. Через несколько недель белорусскую делегацию ждут с ответным визитом на форуме в Поднебесной, где будет обсуждаться возможное финансирование ряда проектов, среди которых – строительство хирургического комплекса в Боровлянах.

В Китае появится копия Несвижского замка, а под Минском – аналогичный комплекс с архитектурой Сычуани

Люди в материале: Николай Рогащук, Тан Чуань
 
 
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Новости Беларуси. Копия Несвижского замка появится в Китае. Уникальный туристический комплекс с белорусским колоритом построят в районе Юйбэй города Чунцин,...
 
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