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В Китае появится копия Несвижского замка, а под Минском – аналогичный комплекс с архитектурой Сычуани
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Копия Несвижского замка появится в Китае. Уникальный туристический комплекс с белорусским колоритом построят в районе Юйбэй города Чунцин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он расположится в местном сельскохозяйственном технопарке. Прототипом застройки станут архитектурные достопримечательности Минской области и белорусской столицы. Планируется, что район также станет площадкой для культурного обмена между странами.
Соглашение, которое 1 августа подписали стороны, предусматривает и ответный шаг на белорусской земле – под Минском появится аналогичный комплекс с архитектурой восточной Сычуани.
Николай Рогащук, заместитель председатель Миноблисполкома:
Тан Чуань, секретарь комитета Коммунистической партии Китая района Юйбэй Чунцин:
Во время встречи стороны подписали меморандум об установлении побратимских отношений. Центральный регион первый в стране начал сотрудничать с городом Чунцин. В марте там прошли дни культуры Минской области. Через несколько недель белорусскую делегацию ждут с ответным визитом на форуме в Поднебесной, где будет обсуждаться возможное финансирование ряда проектов, среди которых – строительство хирургического комплекса в Боровлянах.
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В Китае появится копия Несвижского замка, а под Минском – аналогичный комплекс с архитектурой Сычуани
Новости Беларуси. Копия Несвижского замка появится в Китае. Уникальный туристический комплекс с белорусским колоритом построят в районе Юйбэй города Чунцин,...
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