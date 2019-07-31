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Шавкат Мирзиеев подарил Александру Лукашенко скульптуру с секретом

01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Между Беларусью и Узбекистаном нет закрытых тем, а потенциал торговых отношений гораздо больше. В Минске проходит первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Во Дворце независимости в четверг днем проходит встреча в расширенном формате. В переговорах принимают участие президенты, а также высокопоставленные чиновники двух стран. Ожидается, что по итогам встречи будут подписаны 20 соглашений.

«Уверен, сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям, наполнит их новым практическим содержанием. Главным вопросом остается укрепление торгово-экономических связей. За годы независимости Узбекистан совершил качественный прорыв в диверсификации национальной экономики. Созданы новые отрасли – автомобилестроение, нефтегазохимия, производство сельхозтехники», – отметил Александр Лукашенко.

Шавкат Мирзиеев подарил Александру Лукашенко скульптуру с секретом

Фото: Сайт президента республики Беларусь

Шавкат Мирзиеев в свою очередь назвал прорывными итоги прошлогоднего визита президента Беларуси в Узбекистан.

«Заданы новые ориентиры дальнейшего практического сотрудничества. Самое главное – удалось создать благоприятную атмосферу для всестороннего расширения доверительных и взаимовыгодных отношений», – сказал президент Узбекистана.

Визит Мирзиеева в Минск белорусские и узбекские политологи назвали историческим, хотя бы потому что это первый визит президента Узбекистана в Беларусь с момента обретения независимости двух стран. В прошлом году в Минске было открыто посольство Узбекистана. На днях в белорусской столице провели Первый форум регионов двух стран, где было подписано 26 прямых контрактов на поставку и производство различных товаров – от продуктов питания до техники.

Мирзиеева приняли в Минске очень тепло. Так, накануне Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев встретились в загородной резиденции «Заславль» в неформальной обстановке без галстуков. Политики общались в беседке, которую Мирзиеев подарил Лукашенко, когда тот в прошлом году совершал официальный визит в Узбекистан.

В знак дружбы лидеры обменялись подарками. Мирзиеев подарил Лукашенко статую хоккеиста, напоминающую белорусского президента. На спине спортсмена написано «A. Lukashenko» и цифра «01». В передней части скульптуры есть дверца, если ее открыть, внутри можно увидеть герб и флаг Беларуси. Александр Лукашенко в свою очередь презентовал коллеге панно «Белорус» и вышиванку. 

На сегодняшних официальных и неофициальных встречах белорусско-узбекские контакты не заканчиваются. Сегодня президенты запланировали посетить в «Белэкспо» ярмарку узбекских товаров. Затем Шавкат Мирзиеев отправится в Парк высоких технологий, где узнает, как белорусам удалось в прошлом году продать всему миру IT-продукции на два миллиарда долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Президенты Узбекистана и Беларуси тепло пообщались в неформальной обстановке в резиденции «Заславль». Главной же темой переговоров станет укрепление...
 
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