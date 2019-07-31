Как российский стадион готовят к матчу сразу после концерта Rammstein

Источник материала: Tut.by

Завтра и послезавтра петербургской «Газпром Арене» предстоит испытание, которое еще не проходил ни один российский стадион — в пятницу там пройдет грандиозный концерт группы Rammstein, а уже на следующий день «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Специально для «СЭ», гендиректор арены Владимир Литвинов подробно рассказал о том, как будет строиться ее работа в эти дни. Sport.TUT.BY приводит самое интересное из интервью.

Любой концерт группы Rammstein — потенциально аншлаговый. А сейчас немцев ждали особенно — в Санкт-Петербурге они не выступали с 2012 года.

Поэтому первая и самая большая партия билетов на концерт была раскуплена в рекордные сроки — как на выступление немцев в Москве, так и в Санкт-Петербурге. И не так важно, что цены на билеты кусались (на танцпол в Питере — около 85 долларов плюс комиссия), главное — спрос. Это всего лишь второй сольный концерт в истории «Газпром Арены» (раньше здесь выступал лишь «Ленинград»).



29 июля. Москва. «Лужники». Концерт Rammstein. Фото https://twitter.com/lenakelevra

Почему такая спешка

В РПЛ знали о концерте Rammstein, так что изначально поставили матч 4-го тура премьер-лиги на 4 августа. Двое суток — нормальный интервал. Этого времени достаточно, чтобы спокойно разобрать сцену и подготовить стадион к матчу.

Но лига не учла, что «Краснодару» через несколько дней после матча в Питере предстоит дебют в Лиге чемпионов. Хотя примерные даты матчей 3-го отборочного раунда были давно известны. «Быки», увидев календарь чемпионата, обратились в РПЛ с просьбой перенести игру на 2 августа, но это сделать было невозможно — немцы уже забронировали петербургский стадион на эту дату.

— Мы обсуждали много разных вариантов, в том числе перенос игры на «Петровский», — рассказывает «СЭ» гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов. — Но менеджмент «Зенита» принял решение сделать невозможное и провести в запланированное время и концерт, и матч.

Для этого мы проанализировали технологию сборки/разборки, логистику, и по результатам кое-что на стадионе дооборудовали, нашли решения для ускорения процесса подготовки к матчу. Например, мы перенесли инженерные сети в тоннелях и сделали специальные пандусы, чтобы увеличить пропускную способность тоннелей для фур и кранов. Тайминг демонтажа я лично фиксировал точно по часам, чтобы найти способы ускорения и оптимизации процессов.



Фото: gazprom-arena.com

Цейтнот

На билете на Rammstein указано время начало мероприятия — 19.30. Но, во-первых, на концертах часто артисты опаздывают. Во-вторых, на разогреве у немецкого коллектива выступит фортепианный дуэт Duo Jatekok. Так что на сцену группа выйдет только в районе половины девятого. Само выступление будет длиться чуть больше двух часов (столько немцы уделили зрителям российской столицы). После этого еще понадобится время, чтобы 60 тысяч зрителей покинули арену.

Проще говоря, к разборке сцены работники стадиона приступят лишь в двенадцатом часу. Начало матча — 3 августа в 21.30. Но «Зенит» всегда открывает двери арены за два часа до игр, так что к 19.30 выкатное поле должно быть уже на месте.

Более того, к этому времени и в других помещениях арены уже все должно быть готово для проведения фан-променада — как раз во вторник «Зенит» анонсировал развернутую программу фестиваля уличной культуры, который в субботу пройдет на «Газпром Арене».

— Подготовка концерта — масштабная, — продолжает Литвинов. — У Rammstein — порядка 75 грузовиков с различным оборудованием, а также около 20 автобусов с командой (монтажники, технический и обслуживающий персонал). Много средств механизации, которые обеспечивают монтаж оборудования: два крана грузоподъемностью более 100 тонн, несколько специализированных подъемников, больше десятка погрузчиков.

Весь транспорт в разном количестве будет работать на арене, перемещать и монтировать конструкции, свет и звук, декорации, въезжать-выезжать… Сложная система логистики и управления потоками, сложная технология сборки. Мы впервые работаем с такой технически сложной сценой и таким объемом конструкций, и, конечно, таким количеством разного рода оборудования.





Тысяча рабочих, несколько смен

Организацией концертов Rammstein в России занимается компания NCA. Ее президент Михаил Шурыгин признался, что для ускорения процесса демонтажа сцены компания и представители стадиона увеличили число персонала и оборудования. Шурыгин сказал, что демонтажем будет заниматься тысяча человек, причем работы будут проходить в несколько смен. Все это позволит сократить процедуру разборки на семь-восемь часов.

— Мы проанализировали почти всю технологическую цепочку, весь цикл от сборки сцены до демонтажа расписан по времени, — подчеркнул Литвинов. — Мы специально ездили на другие стадионы и изучали опыт проведения концертов. Конструктивно поработали с техническим персоналом группы — и я могу сказать, что это настоящая немецкая машина. У них все очень четко организовано. Тайминг, люди и функционал, безопасность производства работ, логистика — все выстроено. Если все будет по плану, то мы без проблем успеем переоборудовать арену из концертного зала в футбольный стадион.

— Как много людей будет задействовано в этом?

— Они будут работать в несколько смен — разные этапы, разное количество людей. Самое большое количество — в первые три часа после окончания концерта. По моим оценкам, сразу после мероприятия на разбор света, звука и сценических конструкций одновременно выйдет более трехсот человек.

В первый же час на арену заедут два крана, три телескопических подъемника и порядка двух десятков фур, которые сразу загружаются оборудованием и шестью-восемью погрузчиками разного тоннажа. Сначала демонтируется световое и звуковое оборудование. Одновременно с этим происходит уборка мусора и начало демонтажа световых и звуковых мачт — примерно с 23.00 до двух-трех часов ночи.

К середине ночи на арене останется одно железо — и до середины дня оно будет демонтироваться разными группами людей и средствами механизации. В это время внутрь арены заедут уже траки, которые будут вывозить металлические конструкции — то есть не фуры, а платформы.

К которому часу планируется завершить разбор сцены и вкатить поле обратно?

— Не буду загадывать, но мы планируем все успеть до момента запуска зрителей — до 19.30 мы будем находиться в активной фазе подготовки стадиона к матчу.