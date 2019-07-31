Два иранца на такси ехали из Минска в Польшу. Но на границе что-то пошло не так

Источник материала: KYKY

Рядом с границей под Гродно наряд задержал двух иностранцев. Мужчины ехали из Минска в Польшу на такси, машину вел беларус, передает «Гродненская правда».

Пограничники изучили паспорта туристов и выяснили, что мужчины родом из Ирана. Однократные беларуские визы они получить сумели, но вот пропусков в пограничную зону у мужчин при себе не нашлось. Вместо них — теплые вещи, еда и валюта.

Позже путешественники признались: они понимали, что собирались преступить закон. Иранцам объяснили, что они нарушили пограничный режим. Их оштрафовали. Каждый турист выплатил по 30 базовых величин (765 рублей). Мужчин депортировали и запретили въезжать на территорию нашей страны в течение пяти лет. К ответственности привлекли и водителя, но о том, какое наказание получил беларус, не сообщается.