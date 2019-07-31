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Два иранца на такси ехали из Минска в Польшу. Но на границе что-то пошло не так

01.08.2019 15:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Рядом с границей под Гродно наряд задержал двух иностранцев. Мужчины ехали из Минска в Польшу на такси, машину вел беларус, передает «Гродненская правда».

Пограничники изучили паспорта туристов и выяснили, что мужчины родом из Ирана. Однократные беларуские визы они получить сумели, но вот пропусков в пограничную зону у мужчин при себе не нашлось. Вместо них — теплые вещи, еда и валюта.

Позже путешественники признались: они понимали, что собирались преступить закон. Иранцам объяснили, что они нарушили пограничный режим. Их оштрафовали. Каждый турист выплатил по 30 базовых величин (765 рублей). Мужчин депортировали и запретили въезжать на территорию нашей страны в течение пяти лет. К ответственности привлекли и водителя, но о том, какое наказание получил беларус, не сообщается.

Читайте по теме: 10 стран, где есть море и куда беларусам не нужна виза. Текст для тех, кому пора в отпуск

 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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Рядом с границей под Гродно наряд задержал двух иностранцев. Мужчины ехали из Минска в Польшу на такси, машину вел беларус, передает «Гродненская правда». ...
 
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