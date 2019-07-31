Минтранс разработал нормы расхода топлива в транспортной деятельности

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В сообщении министерства говорится, что проект соответствующего постановления разработан в связи со значительным количеством обращений, поступающих от субъектов хозяйствования.

Проект документа подготовлен и рассмотрен на коллегии Минтранса 1 августа. В данный момент постановление Минтранса «Об установлении норм расхода топлива в области транспортной деятельности» готовится к отправке в Минюст для проведения обязательной юридической экспертизы.