ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Навальный нашел у семьи заммэра Москвы, которая курирует выборы, недвижимость на 100 млн долларов

01.08.2019 16:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первый заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заработала миллионы долларов с помощью продажи городской недвижимости фирмам, подконтрольным ее семье. Об этом говорится в расследовании ФБК Алексея Навального, сообщает Meduza.


Сергунина с 2011 по 2018 год, будучи заместителем Сергея Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений, курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу. Как выяснил ФБК, за это время около десятка старинных особняков в центре Москвы были проданы компаниям, бенефициаром которых являлся муж сестры Сергуниной Лазарь Сафаниев. Во всех случаях цена продажи была близка к минимально заявленной на аукционе. На месте большинства из этих зданий были построены гостиницы.

Как выяснил ФБК, сейчас в собственности у сестры, матери и отца Сергуниной находятся несколько элитных квартир и пентхаусов в Москве, а также пять дорогих автомобилей. Сестра чиновницы также является владельцем двух ресторанов на ВДНХ, а ее муж — собственником поместья в Австрии.

Общую стоимость недвижимости, которой владеет семья Сергуниной, ФБК оценивает в 6,5 миллиарда рублей или около 102 млн долларов.

При этом Сергунина — самый бедный чиновник московской мэрии. Судя по ее декларации, она живет только на зарплату, а за всю жизнь заработала на скромную трешку на Юго-Западной.

На своем нынешнем посту Сергунина курирует в том числе проведение выборов в Мосгордуму. Из-за отказа избиркомов регистрировать на них независимых кандидатов в Москве начался политический кризис, сопровождаемый масштабными акциями протеста.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заработала миллионы долларов с помощью продажи городской недвижимости фирмам, подконтрольным ее семье.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минтранс разработал нормы расхода топлива в транспортной деятельности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика