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Работники Слуцкого РОЧС посетили детский оздоровительный лагерь «Зорька»

01.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Работники Слуцкого РОЧС посетили детский оздоровительный лагерь «Зорька»

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» Слуцкие спасатели неоднократно посещают детские оздоровительные лагеря. Они проводят профилактические беседы, прививая детям правила пожарной безопасности, но наибольший интерес у ребят вызывает квест-игра «Шифр 112».

На этот раз с этой познавательной игрой работники Слуцкого РОЧС посетили детский оздоровительный лагерь «Зорька». Дети, разделившись на команды, приняли участие в квесте под названием «Шифр 112». Пять команд состязались между собой, выполняя задания, предусмотренные игрой. Ребятам предстояло показать свои знания в области безопасности, рассказать как нужно вести себя в лесу, определить съедобные и не пригодные в пищу грибы, проявить ловкость и скорость в игровой и спортивной локации, надеть тяжелую боевую одежду спасателя.

Как и в любой игре, здесь есть победители и проигравшие, кто-то был быстрее, а кому-то не хватило всего лишь доли секунды до победы, но все получили подарки. Главное не победа, а участие, ведь поиграв в этот квест, дети получили важную информацию, которая бесспорно пригодится им в жизни.

Работники Слуцкого РОЧС посетили детский оздоровительный лагерь «Зорька»

Работники Слуцкого РОЧС посетили детский оздоровительный лагерь «Зорька»

Работники Слуцкого РОЧС посетили детский оздоровительный лагерь «Зорька»

Работники Слуцкого РОЧС посетили детский оздоровительный лагерь «Зорька»

Работники Слуцкого РОЧС посетили детский оздоровительный лагерь «Зорька»

Работники Слуцкого РОЧС посетили детский оздоровительный лагерь «Зорька»

Слуцкий РОЧС

 
 
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В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» Слуцкие спасатели неоднократно посещают детские оздоровительные лагеря. Они проводят профилактические...
 
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