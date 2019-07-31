Источник материала: Слуцк Город





В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» Слуцкие спасатели неоднократно посещают детские оздоровительные лагеря. Они проводят профилактические беседы, прививая детям правила пожарной безопасности, но наибольший интерес у ребят вызывает квест-игра «Шифр 112».

На этот раз с этой познавательной игрой работники Слуцкого РОЧС посетили детский оздоровительный лагерь «Зорька». Дети, разделившись на команды, приняли участие в квесте под названием «Шифр 112». Пять команд состязались между собой, выполняя задания, предусмотренные игрой. Ребятам предстояло показать свои знания в области безопасности, рассказать как нужно вести себя в лесу, определить съедобные и не пригодные в пищу грибы, проявить ловкость и скорость в игровой и спортивной локации, надеть тяжелую боевую одежду спасателя.

Как и в любой игре, здесь есть победители и проигравшие, кто-то был быстрее, а кому-то не хватило всего лишь доли секунды до победы, но все получили подарки. Главное не победа, а участие, ведь поиграв в этот квест, дети получили важную информацию, которая бесспорно пригодится им в жизни.

























Слуцкий РОЧС