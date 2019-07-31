На Нясвіжчыне прайшло свята ў гонар Дня пажарнай службы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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25 июля работники Несвижского РОЧС отметили День пожарной службы. Торжественное мероприятие прошло в городском молодежном центре, где с профессиональным праздником героев дня поздравили представители районной власти, члены семей, артисты любительского творчества Несвижского района.

В День пожарной службы с поздравлением ко всем собравшимся от руководства Невижского РОЧС обратился заместитель начальника по оперативно-тактической работе, начальник центра оперативного управления Несвиж-ского районного отдела по чрезвычайным ситуациям майор внутренней службы Л.Л. Фраймович. В своем выступлении он подчеркнул, насколько важна профессия пожарного спасателя. Ведь люди, избравшие для себя такой путь, сталкиваются с рядом преград и сложностей, которые требуют от пожарных хорошей физической подготовки, мастерства, грамотности, а зачастую и неимоверных усилий воли.













В День пожарной службы не-однократно звучало торжественное: «Служу Республике Беларусь!». На сцену поднимались лучшие из лучших. Огнеборцам вручали награды и объявляли о присвоении очередных званий.

За достижение высоких результатов в служебной деятельности, образцовое исполнение служебных обязанностей, проявление профессиональной инициативы, обеспечение высокой эффективности труда по итогам работы за 1-е полугодие 2019 года, а также в связи с празднованием Дня пожарной службы Беларуси очередное специальное звание «подполковник внутренней службы» досрочно присвоено заместителю начальника по оперативно-тактической работе, начальнику центра оперативного управления Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям майору внутренней службы Л.Л. Фраймовичу. Очередное звание «прапорщик внутренней службы» досрочно присвоено командиру отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 г. Несвиж старшине внутренней службы О.С. Сидоренку.

Грамотой Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь за достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности и значительный вклад в предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций награжден водитель штаба ликвидации ЧС центра оперативного управления Несвижского РОЧС старший прапорщик внутренней службы В.А. Орпель.

Нагрудный знак «Выдатнiк» в торжественной обстановке вручили командиру отделения ПАСЧ № 3 на объектах Несвижского управления магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Несвижского РОЧС старшине внутренней службы М.С. Черному и водителю пожарного аварийно-спасательного поста № 14 д. Снов старшине внутренней службы Р.М. Хилимону.

Почетной грамотой учреждения «Минское областное управление МЧС Республики Беларусь» за образцовое исполнение служебных обязанностей награжден начальник ПАСЧ № 2 г.п. Городея Несвижского РОЧС майор внутренней службы П.Г. Анисковец, а также водитель ПАСЧ № 1 г. Несвиж Несвижского РОЧС старший сержант внутренней службы М.П. Гутько.

Грамотами учреждения «Минское областное управление МЧС Республики Беларусь» награждены начальник ПАСП № 11 г. Несвиж лейтенант внутренней службы И.В. Полещук, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 2 г.п. Городея старший сержант внутренней службы И.А. Давидовский.

За значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере защиты населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в связи с празднованием Дня пожарной службы Республики Беларусь Почетной грамотой Несвижского районного исполнительного комитета награжден член совета Несвижского районного отделения Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» С.Г. Янчик.

За грамотные действия, мужество и героизм, проявленные при ликвидации пожаров, высокие показатели в профессиональной деятельности Благодарность председателя Несвижского районного исполнительного комитета объявлена старшему инженеру инспекции надзора и профилактики старшему лейтенанту внутренней службы Ф.В. Яцевичу, водителям ПАСЧ № 1 г. Несвиж прапорщику внутренней службы А.Н. Лукьянчику и водителю прапорщику внутренней службы А.П. Медвецкому, старшему водителю группы материально-технического обеспечения и обслуживания ПАСЧ № 2 г.п. Городея прапорщику внутренней службы Д.Е. Абрамовичу, водителю штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций центра оперативного управления сержанту внутренней службы В.Н. Ланкевичу.









Объединил праздник и ветеранов районного отдела по чрезвычайным ситуациям. По традиции председатель совета Несвижского районного отделения Белорусской общественной организации ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» В.В. Яцевич поздравил действующих пожарных спасателей, пожелал им надежного плеча товарища, успехов в несении боевой службы и, конечно, сухих рукавов.

В заключение своего выступления он обратился к Людмиле Анатольевне Казачинской, которая начинала службу в Несвиж-ском РОЧС в 1982 году, и сегодня — в строю, работает инспектором группы делопроизводства районного отдела по чрезвычайным ситуациям. За многолетний добросовестный труд ей вручили цветы и ценный подарок.

Родных виновников торжества также ожидали трогательные моменты.





«От имени руководства Минского областного управления МЧС выражаю Вам искреннюю благодарность за воспитание сына — Владимира Владимировича. Своим трудолюбием и добросовестным отношением к исполнению служебных обязанностей он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Действуя решительно и смело при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Ваш сын показывает яркий пример образцового отношения к порученному делу, уважительного отношения к своим сослуживцам и службе Родине…» — с такими словами в Благодарности в празд-ничный день обратился начальник учреждения «Минское областное управление МЧС Республики Беларусь» С.В. Лапанович к отцу одного из пожарных спасателей Владимиру Юльяновичу Макавчику из деревни Малево.





Уважение к профессии пожарного спасателя в нашей стране очевидно. Ведь нет ничего дороже искренней признательности тех, кто, благодаря людям в боевой одежде, продолжает жить, радуясь улыбкам детей, миру и благополучию.

А в праздничный день музыкальные подарки спасателям дарили Игорь Горбачев и Александра Полещук, Александр Иванов и Инна Филиппова, Лариса Парханович и Иван Кухновец, хореографический коллектив «Натхненне» и другие.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.