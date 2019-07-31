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Водитель из Гродно на «Мерседес Бенц» не уступил дорогу и попал в ДТП в Бресте
01.08.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 31.07.2019 около 09:50 часов минут. По предварительной информации: 35-летний житель Гродно управляя автомобилем «Мерседес Бенц», двигался по улице Матросова в Бресте.
На перекрестке с улицей Карвата водитель не уступил дорогу автомобилю «Шевроле» под управлением брестчанки, которая двигалась по главной дороге.
В результате столкновения женщина с травмами госпитализирована в травматологическое отделение УЗ «Брестская городская больница СМП». По факту ДТП проводится проверка.
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Авария произошла 31.07.2019 около 09:50 часов минут. По предварительной информации: 35-летний житель Гродно управляя автомобилем «Мерседес Бенц», двигался по улице...
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