Водитель из Гродно на «Мерседес Бенц» не уступил дорогу и попал в ДТП в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 31.07.2019 около 09:50 часов минут. По предварительной информации: 35-летний житель Гродно управляя автомобилем «Мерседес Бенц», двигался по улице Матросова в Бресте.





На перекрестке с улицей Карвата водитель не уступил дорогу автомобилю «Шевроле» под управлением брестчанки, которая двигалась по главной дороге.

В результате столкновения женщина с травмами госпитализирована в травматологическое отделение УЗ «Брестская городская больница СМП». По факту ДТП проводится проверка.