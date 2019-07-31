Информация о свободных жилых помещениях коммерческого использования

Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинский районный исполнительный комитет представляет информацию о свободных жилых помещениях коммерческого использования

Однокомнатная квартира №29 в доме №10 по ул.Войсковая в д.Станьково Дзержинского района Минской области. Общая площадь жилого помещения 31,34 кв.м. Имеется газовое оборудование - газовая плита, электрифицирована, отделка потолков – побелка, стены – обои, пол – деревянный настил. Оконные и дверные проемы – деревянные блоки. Система отопления, система водоотведения – центральные. Состояние квартиры удовлетворительное. Размер платы за пользование квартирой на общих условиях – 15 рублей 36 копеек.

Двухкомнатная квартира №63 в доме №2Д по ул.Зелёная в г.Фаниполь Дзержинского района Минской области. Жилое помещение соответствует установленным санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Находится в удовлетворительном состоянии. Общая площадь жилого помещения 49,6 кв.м. Размер платы за пользование квартирой на общих условиях – 97 рублей 22 копейки.

Прием заявлений осуществляется по 16 августа 2019 года включительно в службе «Одно окно» Дзержинского районного исполнительного комитета.

При себе иметь паспорта и иные документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие льготы.



