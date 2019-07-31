ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Информация о свободных жилых помещениях коммерческого использования

01.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинский районный исполнительный комитет представляет информацию о свободных жилых помещениях коммерческого использования

Однокомнатная квартира №29 в доме №10 по ул.Войсковая в д.Станьково Дзержинского района Минской области. Общая площадь жилого помещения 31,34 кв.м. Имеется газовое оборудование - газовая плита, электрифицирована, отделка потолков – побелка, стены – обои, пол – деревянный настил. Оконные и дверные проемы – деревянные блоки. Система отопления, система водоотведения – центральные. Состояние квартиры удовлетворительное. Размер платы за пользование квартирой на общих условиях – 15 рублей 36 копеек.

Двухкомнатная квартира №63 в доме №2Д по ул.Зелёная в г.Фаниполь Дзержинского района Минской области. Жилое помещение соответствует установленным санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Находится в удовлетворительном состоянии. Общая площадь жилого помещения 49,6 кв.м. Размер платы за пользование квартирой на общих условиях – 97 рублей 22 копейки.

Прием заявлений осуществляется по 16 августа 2019 года включительно в службе «Одно окно» Дзержинского районного исполнительного комитета.

При себе иметь паспорта и иные документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие льготы.


 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дзержинский районный исполнительный комитет представляет информацию о свободных жилых помещениях коммерческого использования
 
Новости дня
Новости разные
 
Личный прием граждан и «прямая телефонная линия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика