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Путин пригласил Лукашенко отпраздновать 75-летие окончания ВОВ. Поедет?

01.08.2019 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин направил главе Беларуси Александру Лукашенко приглашение поучаствовать в торжествах 9 мая 2020 года в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.


Об этом сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Президент России Владимир Владимирович Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал Мезенцев, выступая в четверг в Минске на митинге-реквиеме в связи со 105-летием начала Первой Мировой войны.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент РФ Владимир Путин направил главе Беларуси Александру Лукашенко приглашение поучаствовать в торжествах 9 мая 2020 года в честь 75-летия победы в Великой...
 
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