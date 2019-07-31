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Путин пригласил Лукашенко отпраздновать 75-летие окончания ВОВ. Поедет?
Источник материала: Партизан
Президент РФ Владимир Путин направил главе Беларуси Александру Лукашенко приглашение поучаствовать в торжествах 9 мая 2020 года в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
"Президент России Владимир Владимирович Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал Мезенцев, выступая в четверг в Минске на митинге-реквиеме в связи со 105-летием начала Первой Мировой войны.
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Президент РФ Владимир Путин направил главе Беларуси Александру Лукашенко приглашение поучаствовать в торжествах 9 мая 2020 года в честь 75-летия победы в Великой...
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