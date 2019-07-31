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Этой фразой мы будем объяснять внукам абсурд нашего времени

01.08.2019 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный телеведущий Леонид Парфёнов выступил с речью, которую можно отнести ко многим авторитарным лидерам, в том числе, белорусскому.

На VK Fest 5 Парфёнов заявил, что над происходящим в наши дни будущие поколения будут смеяться.

О том, что "время было такое" с 11.45.

"Всякий раз при задержавшемся правлении, когда правитель утратил связь с действительностью и не очень представляет, что он транслирует во вне… всё, конечно, приводит к тому, что потом это выглядит анекдотически, – сказал телеведущий. – Потом мы сами будем объяснять, что «время было такое». Попомните, это совсем скоро произойдет.

В 1966 году великий вождь и учитель, кормчий народного Китая Мао Цзэдун в 73-летнем возрасте переплыл Янцзы. Это очень бурная река, в том месте было полтора километра ширины. Если основываться на сообщении агентства «Синьхуа», то председатель Мао в 73 года плыл в бурливой реке (она не для купания в принципе, там страшное течение) со скоростью 14 км в час…

Это сейчас смешно. А тогда время было такое. Ваши внуки будут спрашивать: как это Путин забрасывал в одном матче 10 шайб?! И вы должны будете объяснить, как может быть результативность в 3,5 раза выше, чем у Овечкина.


И они никогда не смогут вас понять. Ну о'кей, ну играл, ну все поддавались… но зачем во времена информационных технологий об этом сообщать-то?! И вы не найдете никакого другого аргумента кроме одного: время, внучек, тогда было такое".   
 
 
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Известный телеведущий Леонид Парфёнов выступил с речью, которую можно отнести ко многим авторитарным лидерам, в том числе, белорусскому.
 
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