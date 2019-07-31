По его словам, у Ташкента и Минска взаимное желание развивать сотрудничество между странами. Поэтому нужно обсудить точки роста, которые станут основой для перспективного взаимодействия.





"Мы очень подробно обсудили вызовы и все, что творится в мире", - цитирует слова Мирзиеева пресс-служба Лукашенко.





Мирзиеев признал, что товарооборот между Узбекистаном и Беларусью должен вырасти и для этого есть все составляющие. Тем более в результате проведения в Минске Форума регионов наметилась активизация сотрудничества двух стран.





"Им не надо мешать, надо помогать регионам, открыть дорогу. Мы создали им хорошую базу для взаимного общения", - считает глава Узбекистана.









По его мнению, развитию отношений будет способствовать и кооперация с белорусскими предприятиями.





"Беларусь во многих отраслях за годы независимости достигла больших успехов. Я всегда говорю членам правительства, межправительственной комиссии, что надо чаще встречаться, чтобы было меньше бумаг, а больше результата", - констатировал он.





В завершение президент Узбекистана отметил похожие общие черты с Беларусью. "Проблемы, которые существуют, очень схожи", - считает Мирзииев.







