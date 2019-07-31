|
Лукашенко c Мирзиеевым обсудили "все, что творится в мире"
Источник материала: Партизан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи с Александром Лукашенко отметил, что это первый в истории двусторонних отношений визит узбекского лидера в Беларусь.
По его словам, у Ташкента и Минска взаимное желание развивать сотрудничество между странами. Поэтому нужно обсудить точки роста, которые станут основой для перспективного взаимодействия.
"Мы очень подробно обсудили вызовы и все, что творится в мире", - цитирует слова Мирзиеева пресс-служба Лукашенко.
Мирзиеев признал, что товарооборот между Узбекистаном и Беларусью должен вырасти и для этого есть все составляющие. Тем более в результате проведения в Минске Форума регионов наметилась активизация сотрудничества двух стран.
"Им не надо мешать, надо помогать регионам, открыть дорогу. Мы создали им хорошую базу для взаимного общения", - считает глава Узбекистана.
По его мнению, развитию отношений будет способствовать и кооперация с белорусскими предприятиями.
"Беларусь во многих отраслях за годы независимости достигла больших успехов. Я всегда говорю членам правительства, межправительственной комиссии, что надо чаще встречаться, чтобы было меньше бумаг, а больше результата", - констатировал он.
В завершение президент Узбекистана отметил похожие общие черты с Беларусью. "Проблемы, которые существуют, очень схожи", - считает Мирзииев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи с Александром Лукашенко отметил, что это первый в истории двусторонних отношений визит узбекского лидера в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)