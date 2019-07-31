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Лукашенко c Мирзиеевым обсудили "все, что творится в мире"

01.08.2019 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи с Александром Лукашенко отметил, что это первый в истории двусторонних отношений визит узбекского лидера в Беларусь.

По его словам, у Ташкента и Минска взаимное желание развивать сотрудничество между странами. Поэтому нужно обсудить точки роста, которые станут основой для перспективного взаимодействия.

"Мы очень подробно обсудили вызовы и все, что творится в мире", - цитирует слова Мирзиеева пресс-служба Лукашенко.

Мирзиеев признал, что товарооборот между Узбекистаном и Беларусью должен вырасти и для этого есть все составляющие. Тем более в результате проведения в Минске Форума регионов наметилась активизация сотрудничества двух стран.

"Им не надо мешать, надо помогать регионам, открыть дорогу. Мы создали им хорошую базу для взаимного общения", - считает глава Узбекистана.


По его мнению, развитию отношений будет способствовать и кооперация с белорусскими предприятиями. 

"Беларусь во многих отраслях за годы независимости достигла больших успехов. Я всегда говорю членам правительства, межправительственной комиссии, что надо чаще встречаться, чтобы было меньше бумаг, а больше результата", - констатировал он.

В завершение президент Узбекистана отметил похожие общие черты с Беларусью. "Проблемы, которые существуют, очень схожи", - считает Мирзииев.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи с Александром Лукашенко отметил, что это первый в истории двусторонних отношений визит узбекского лидера в...
 
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