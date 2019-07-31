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Топ-10 самых прибыльных банков по итогам первого полугодия

01.08.2019 15:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нацбанк опубликовал финансовые результаты белорусских банков за первое полугодие 2019 года. В целом прибыль банков выросла по сравнению с прошлым годом на 45,6 млн. белорусских рублей. Однако, есть как аутсайдеры, которые потеряли в доходах, так и лидеры, увеличившие отрыв от конкурентов.

Myfin.by собрал топ-10 самых прибыльных белорусских банков.

Лидером рейтинга с существенным отрывом стал Беларусбанк, который смог заработать в первом полугодии 178,1 млн рублей против 141 млн годом ранее. На втором и третьим местах также без изменений остались Приорбанк и БПС-Сбербанк, сумевшие получить прибыль размером 75,2 млн рублей и 68,3 млн рублей соответственно.

Самый большой рывок удалось совершить Альфа-Банку, который переместился с 10 строчки рейтинга в прошлом году на 4-ю по итогам первого полугодия этого года. Банк нарастил прибыль с 21 млн рублей до 35,6 млн. 

В этом ему помогли завсегдатаи первой десятки, которые в первом полугодии сильно потеряли в доходах. Так, прибыль Белгазпромбанка снизилась на 13,4% до 29,9 млн рублей, что переместило его с 4-й строчки на 7-ю. 

Прибыль банка ВТБ (Беларусь) упала на треть до 17,2 млн рублей. А самое крупное падение из первой десятки перенес Банк БелВЭБ, прибыль которого рухнула на 42,5% до 16,1 млн рублей.
 
 
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Нацбанк опубликовал финансовые результаты белорусских банков за первое полугодие 2019 года. В целом прибыль банков выросла по сравнению с прошлым годом на 45,6 млн....
 
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