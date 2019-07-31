Топ-10 самых прибыльных банков по итогам первого полугодия

Myfin.by собрал топ-10 самых прибыльных белорусских банков. собрал топ-10 самых прибыльных белорусских банков.





Лидером рейтинга с существенным отрывом стал Беларусбанк, который смог заработать в первом полугодии 178,1 млн рублей против 141 млн годом ранее. На втором и третьим местах также без изменений остались Приорбанк и БПС-Сбербанк, сумевшие получить прибыль размером 75,2 млн рублей и 68,3 млн рублей соответственно.





Самый большой рывок удалось совершить Альфа-Банку, который переместился с 10 строчки рейтинга в прошлом году на 4-ю по итогам первого полугодия этого года. Банк нарастил прибыль с 21 млн рублей до 35,6 млн.





В этом ему помогли завсегдатаи первой десятки, которые в первом полугодии сильно потеряли в доходах. Так, прибыль Белгазпромбанка снизилась на 13,4% до 29,9 млн рублей, что переместило его с 4-й строчки на 7-ю.





Прибыль банка ВТБ (Беларусь) упала на треть до 17,2 млн рублей. А самое крупное падение из первой десятки перенес Банк БелВЭБ, прибыль которого рухнула на 42,5% до 16,1 млн рублей.







