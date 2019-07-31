Семнадцать необычных экспериментов и оптических иллюзий 2019 года

Источник материала: Tut.by

Канал Home Science опубликовал подборку самых занимательных опытов и картинок, способных обмануть ваш мозг. Об этом пишет «Популярная механика».

Как говорится в описании, это видео состоит из 17 наиболее интересных научных экспериментов с жидкостью и огнем 2019 года, а также оптических иллюзий. Десять минут научного удовольствия.