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Семнадцать необычных экспериментов и оптических иллюзий 2019 года
Источник материала: Tut.by
Канал Home Science
Как говорится в описании, это видео состоит из 17 наиболее интересных научных экспериментов с жидкостью и огнем 2019 года, а также оптических иллюзий. Десять минут научного удовольствия.
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Это видео состоит из 17 наиболее интересных научных экспериментов с жидкостью и огнем 2019 года, а также оптических иллюзий.
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