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Беларусь и Узбекистан решили наладить экспорт совместных товаров
01.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Узбекистан наладят поставки совместной продукции в третьи страны. Такое решение приняли на встрече президенты Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев, передает телеканал «МИР 24».
В Минске проходит первый официальный визит лидера Узбекистана. В расширенном заседании приняли участие главы двух государств, а также высокопоставленные чиновники, руководители министерств и ведомств. Одной из основных тем обсуждения стало развитие совместных проектов.
Визит уже назвали историческим. Отношения двух стран стремительно развиваются. В прошлом году в столице Беларуси открыли посольство Узбекистана. А накануне в Минске открылся первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана. По его итогам было подписано 26 прямых соглашений, еще 20 контрактов находятся в работе.
Шавката Мирзиеева тепло встретили в Беларуси. Накануне он отправился в загородную резиденцию Александра Лукашенко «Заславль». Там главы государств пообщались в неформальной обстановке. Встреча проходила в «восточной» беседке. Ее Мирзиеев подарил своему коллеге в прошлом году, когда президент Беларуси был в Узбекистане с официальным визитом. В этот раз Лукашенко вручил своему коллеге панно «Беларус» и вышиванку. Мирзиеев в свою очередь подарил статую хоккеиста – напомним, Александр Лукашенко любит играть в хоккей.
После официальных переговоров президенты планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице. А потом Шавкат Мирзиеев отправится в Парк высоких технологий, чтобы ознакомиться с последними достижениями белорусской техники.
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После официальных переговоров президенты двух стран планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана.
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