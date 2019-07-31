Дождливо и до 23 градусов тепла прогнозируется в Беларуси в выходные

"Первый день августа встретил нас по-сентябрьски прохладной погодой. В ближайшие дни рассчитывать на тепло не приходится, виной тому мощный циклон, обосновавшийся над южным Уралом, в тыл которому продолжат поступать новые порции холодного воздуха с севера Европы", - отметили в Белгидромете.

В пятницу, 2 августа, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем будет плюс 15-21 градус.

В субботу, 3 августа, сохранится неустойчивая прохладная погода, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем - 16-23 градуса.

В воскресенье, 4 августа, атмосферные фронты принесут осадки и новую порцию холода с севера Европы. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром будет слабый туман. В ночные часы прогнозируется 7-12 градусов тепла, днем будет от плюс 13 по северу до плюс 23 по югу страны.

В понедельник, 5 августа, ночью местами, а днем на большей части территории республики также ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов тепла, днем в основном будет плюс 12-19 градусов, по юго-западу страны - 20-22 градуса тепла.

Источник: БЕЛТА.

