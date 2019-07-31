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Стали известны суммы инвестиций на возведение жилья в Пинске в первом полугодии

01.08.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стали известны суммы инвестиций на возведение жилья в Пинске в первом полугодии
В первом полугодии на возведение жилья в Пинске использовано 30,5 миллиона рублей инвестиций в основной капитал. Организациями всех форм собственности построены 252 новые квартиры. Введено в эксплуатацию 20,5 тысячи квадратных метров общей площади. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 8,6 тысячи квадратных метров, в том числе 7 тысяч квадратных метров площади таких жилых домов построено с использованием государственной поддержки.

По информации Главного статистического управления Брестской области

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