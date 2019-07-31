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Национальный аэропорт запустил услугу для опаздывающих пассажиров

01.08.2019 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Национальный аэропорт запустил услугу для опаздывающих пассажиров

фото: alexbabashov.livejournal.com

Сервис FastTrack начал работать с 1 августа в тестовом режиме.

Сервис позволит авиапассажирам после регистрации на рейс пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра. По замыслу разработчиков, он услуга будет полезной для опаздывающих авиапассажиров, а также для путешественников, которые предпочитают экономить и планировать свое время.

Услуга  платная (за исключением детей до 3 лет), ее цена – 20 рублей. Оплатить ее можно через ЕРИП или непосредственно в инфокиоске, установленном при входе в пункт досмотра А.

В течение августа FastTrack будет работать в тестовом режиме.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажир должен быть зарегистрирован на рейс, а также иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате данной услуги. При наличии этих документов пассажиры международных рейсов могут проследовать пункт досмотра А для прохождения предполетного досмотра.

 
 
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Сервис FastTrack начал работать с 1 августа в тестовом режиме.
 
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