Россельхознадзор ввел усиленный контроль поставок 5 белорусских предприятий

Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль продукции пяти белорусских поставщиков.

Решение принято в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, говорится в сообщении службы.

Режим усиленного контроля введен в отношении продукции, выработанной ОАО "Птицефабрика "Дружба" (выявление листерий в мясе птицы); ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" (превышение КМАФАнМ в говядине); УПП "Полоцкий молочный комбинат" (наличие сухого молока в питьевом молоке); ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва" (выявление листерий в продукции из форели); ОАО "Рыбхоз "Полесье" (выявление листерий в продукции из лосося).