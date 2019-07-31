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Россельхознадзор ввел усиленный контроль поставок 5 белорусских предприятий
Источник материала: Интерфакс
Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль продукции пяти белорусских поставщиков.
Решение принято в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, говорится в сообщении службы.
Режим усиленного контроля введен в отношении продукции, выработанной ОАО "Птицефабрика "Дружба" (выявление листерий в мясе птицы); ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" (превышение КМАФАнМ в говядине); УПП "Полоцкий молочный комбинат" (наличие сухого молока в питьевом молоке); ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва" (выявление листерий в продукции из форели); ОАО "Рыбхоз "Полесье" (выявление листерий в продукции из лосося).
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Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль продукции пяти белорусских поставщиков. Решение принято в связи с выявлением нарушений...
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