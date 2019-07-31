Россиянин пытался незаконно попасть в Польшу, спрятавшись под грузовым поездом

Источник материала: Интерфакс

Пограничники в пункте пропуска "Буг" задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу на грузовом поезде, сообщили в Госпогранкомитете.

"Пограничный наряд, осматривая грузовой состав сообщением "Брест – Малашевичи", обнаружил неизвестного. Мужчина спрятался под вагоном и выжидал, пока поезд начнет движение, чтобы незаметно на него забраться", - рассказали в ГПК.

По информации ведомства, с собой у задержанного были только паспорт и сменные вещи. "Житель Тюмени не стал отрицать незаконность своих намерений. Мужчина пояснил, что спланировал нарушение границы с целью поиска лучших условий жизни в странах Евросоюза", - добавили там.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по статьям 23.29 и 23.32 (незаконное пересечение границы и нарушение режима в пункте пропуска) КоАП Республики Беларусь. Ему грозят штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.