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Материнский капитал могут разрешить досрочно использовать на строительство жилья - Минстройархитектуры

01.08.2019 15:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Материнский капитал – весь либо его часть - могут разрешить использовать в Беларуси досрочно для приобретения, строительства или реконструкции жилья, сообщил начальник управления жилищной политики министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко на пресс-конференции в Минске в четверг.

"Данный вопрос уже рассматривается. Материнский капитал, который начисляется многодетным при рождении третьего и последующего ребенка, в скором времени может быть разрешено использовать досрочно для решения жилищных вопросов", - сказал Авраменко.

Он уточнил, что принятие данных нововведений находится в компетенции министерства труда и социальной защиты. Однако в процессе обсуждения возможных изменений в правилах досрочного использования средств материнского капитала, совещания проводились с рядом ведомств, в том числе и с министерством архитектуры и строительства.

По информации Авраменко, помимо строительства жилья для многодетной семьи, материнский капитал досрочно могут разрешить использовать также на получение образования и  медицинских услуг.

В настоящее время по действующему законодательству материнский капитал можно использовать только по достижении ребенком, при рождении которого он начислен, 18 лет, либо досрочно исключительно по остро медицинским показаниям.

Ожидается, что в ближайшее время разработанные нормативно-правовые акты по этому вопросу будут представлены президенту, сообщил Авраменко.

 
Теги: Минск
 
 
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Материнский капитал – весь либо его часть - могут разрешить использовать в Беларуси досрочно для приобретения, строительства или реконструкции жилья, сообщил...
 
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