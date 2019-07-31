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Президент России пригласил Лукашенко на торжества 9 мая 2020 года, к 75-летию Победы - посол РФ в Минске

01.08.2019 15:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент России Владимир Путин направил белорусскому президенту Александру Лукашенко приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года в связи с победой в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Президент России Владимир Владимирович Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказал Мезенцев, выступая в четверг в Минске на митинге-реквиеме в связи со 105-летием начала Первой Мировой войны.

Посол принимает участие в митинге и литургии, которое проводятся на Минском мемориальном воинском кладбище, где захоронены павшие во время Первой Мировой войны.

"Мы слышали, какая большая подготовка ведется в Беларуси к 75-летию победы в той (Великой отечественной – ИФ) войне, которая унесла столько жизней, но сохранила свободу для всех нас", - заметил дипломат.

"Уважение к истории Первой Мировой войны, особому легендарному подвигу солдат Великой Отечественной войны  - это то, что на белорусской земле особо почитается и за это мы все говорим спасибо руководству Беларуси",  - подчеркнул Мезенцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин направил белорусскому президенту Александру Лукашенко приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года в связи с победой в...
 
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