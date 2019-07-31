Источник материала: Интерфакс

Медики удалили у семилетнего мальчика из нижней челюсти опухоль, в которой оказалось 526 "зубов", сообщает The New Indian Express. Пациенту диагностировали одонтому, аномалию развития зубной ткани, которая протекает бессимптомно, поэтому обычно ее находят случайно.





Одонтомой называется доброкачественная опухоль, состоящая из разросшихся тканей, которая развивается в костях верхней или нижней челюсти (изредка в обеих). По разным оценкам одонтомы составляют от 20 до 76 процентов всех одонтогенных опухолей. Причины их возникновения точно неизвестны, но некоторые исследователи связывают их появление с травмами и воспалениями в раннем возрасте, а также генетической предрасположенностью.

Средний возраст пациентов, у которых развиваются такие опухоли — 14,8 лет, но иногда к стоматологам обращались и взрослые люди. Более того, одонтомы развиваются не только у людей, но и у других млекопитающих, а также у их предков синапсид. Например, палеонтологи описали одонтому у горгонопса, жившего 255 миллионов лет назад.

Одонтомы обычно развиваются бессимптомно, поэтому часто их находят случайно, во время рентгенографического исследования или удаления зуба. Такие опухоли могут состоять и только из зубных тканей одного или нескольких типов (дентина, эмали, цемента), либо помимо них могут встречаться мягкие ткани. Одонтомы могут состоять из дентикул — мелких аномальных образований, по строению похожих на зубы. В научной литературе зафиксированы случаи извлечения из одонтомы 30, 37 и 75 дентикул. В прессе также описан случай, когда медики из индийского города Мумбаи удалили одонтому у юноши 17 лет, в которой оказалось 232 зуба. Крупнейшая зафиксированная у людей одонтома весила 300 граммов, однако сколько в ней было дентикул, неизвестно.

В июле этого года индийским медикам пришлось столкнуться с другой очень крупной одонтомой. В больницу Савитха в Ченнае поступил семилетний мальчик с жалобами на растущую опухоль правой щеки. Медики с помощью панорамной томографии и компьютерного сканирования выявили у него одонтому в правой нижней челюсти. 11 июля опухоль прооперировали. По словам профессора Сентилнатана (P. Senthilnathan), опухоль весила 200 граммов и представляла собой структуру, похожую на мешок, полную дентикул. Во время операции хирургам не понадобилось ломать кость, поэтому реконструкция челюсти мальчику не понадобится. Однако из-за опухоли у него не выросли два коренных зуба, поэтому, видимо, ему придется ставить имплантаты.

В опухоли оказалось 526 дентикул, которые "были различного размера, от 0,1 до 15 миллиметров", — говорит глава отделения челюстно-лицевой хирургии больницы доктор Пратибха Рамани (Prathibha Ramani). "Они выглядели, как жемчужины в устрице, и даже у самых маленьких были корень, коронка и эмаль".

Источник: N+1