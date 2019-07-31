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Пользователей гаджетов Apple призывают срочно обновиться
Источник материала: Интерфакс
Новая версия iOS,12.4, исправляет шесть серьезных уязвимостей в iMessage, которые позволяют удаленно взломать гаджеты Apple, сообщили эксперты Kaspersky. "При этом никаких неосторожных действий со стороны пользователя не потребуется", - подчеркнули специалисты.
Все, что требуется сделать атакующему, - отправить особое сообщение на телефон жертвы. "Будучи собранными в один комплект, эти шесть уязвимостей дают возможность атакующему завладеть любыми данными на айфоне - без всяких кликов по подозрительным ссылкам, загрузки непонятных файлов и прочих действий пользователя, традиционно считающихся опасными", - подчеркнули в Kaspersky.
"Чтобы обновить iOS зайдите в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" и нажмите "Загрузить и установить", - рекомендуют эксперты.
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Новая версия iOS,12.4, исправляет шесть серьезных уязвимостей в iMessage, которые позволяют удаленно взломать гаджеты Apple, сообщили эксперты Kaspersky. "При этом никаких...
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