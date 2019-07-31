Кондиционер в квартире: правила ухода

Источник материала: Tut.by



Кондиционер — хорошее приобретение для создания комфорта в доме. Устройство спасет от летней жары и духоты, «согреет» в осеннее время, пока отопление еще не включили. Если правильно пользоваться сплит-системой, которые предлагает каждый магазин бытовой техники в Минске , она может прослужить долгие годы. И напротив, неправильная эксплуатация приведет к быстрой поломке устройства. Сегодня мы расскажем, как ухаживать за кондиционером в квартире.

Содержание:

Утечка фреона





Одной из распространенных причин сбоя в работе сплит-системы является утечка фреона. Поэтому следует контролировать его количество. Признаки недостатка фреона следующие: образование льда, а также инея на внешнем блоке кондиционера, низкий уровень охлаждения воздуха внутри помещения.

В случае обнаружения признаков недостатка фреона следует связаться с сервисной службой для устранения неисправности.

Чистка радиатора и фильтров





Как ухаживать за кондиционером в квартире? Первое правило: нужно периодически чистить систему от пыли.

Фильтры внутреннего блока выглядят как многослойная мелкая сетка. Если не чистить «сетку» от пыли, грязь со временем скопится на поверхности радиатора, что приведет к поломке системы. Забитые фильтры уменьшают поток воздуха, охлаждение проходит плохо, фреон не успевает испаряться. Итог: кондиционер подтекает и перегревается.

Для очистки фильтров достаточно снять их способом, описанным в инструкции по эксплуатации, промыть и просушить.

Радиатор следует протирать антисептиком для предотвращения образования плесени (обычно это делают специальные службы).

Чистка фильтров и радиатора — это еще и вопрос гигиены помещения, ведь в плесени и пыли могут образоваться нежелательные болезнетворные бактерии.

Подготовка к зимнему сезону





Для того, чтобы понять, как ухаживать за кондиционером в квартире в холодное время года, следует знать, что большинство моделей сплит-систем не адаптированы для работы в условиях зимнего температурного режима. Если кондиционер включен зимой, дренажная трубка, которая отводит лишнюю влагу, может быть выведена из строя. Это приведет к протечке и последующей поломке прибора.

Однако подготовить сплит-систему к зимним условиям можно: достаточно установить устройство для подогрева компрессора, а также «теплый» дренаж. «Адаптированный» кондиционер может исправно работать и летом.

Подготовка к летнему сезону





Один раз в сезон следует проводить профилактику работы сплит-системы, чтобы устройство не перегревалось. Для этого нужно вычистить теплообменник и проверить на всех режимах, исправно ли работает сплит-система.

Для того, чтобы облегчить работу устройства, придерживайтесь следующих правил: не открывайте окна при работающем кондиционере в жаркое время года, а также избегайте попадания на внутренний блок прямого солнечного света. Иначе вы рискуете превысить допустимую нагрузку на систему.

Профилактика





Для того чтобы кондиционер прослужил подольше, можно проводить периодическую профилактику самостоятельно (кроме заполнения устройства фреоном). Процедуры, которые следует выполнять каждый сезон:

Замените батарейки пульта управления.

Проверьте сплит-систему на утечку фреона.

Снимите с внутреннего блока фильтр-сетку, очистите ее от пыли, промойте и просушите. Пропылесосьте охлаждающий радиатор и установите его на место.

Губкой или щеткой для пыли снимите слой грязи с вентилятора, находящегося во внутреннем блоке. Также очистите вентилятор на внешнем блоке.

Радиатор наружного блока пропылесосьте и продуйте.

Прочистите и продуйте трубку слива конденсата.

Как ухаживать за кондиционером в квартире? Проводите периодическую профилактику работы сплит-системы, следите за уровнем фреона в устройстве, своевременно готовьтесь к температурным изменениям, и тогда кондиционер исправно прослужит долгое время.

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