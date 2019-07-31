«Рукодельное лето» в районном Центре ремесел

На протяжение летних каникул в районном Центре ремесел несколько лет назад появилась интересная и очень полезная акция – «Рукодельное лето». Это замечательный шанс детям и взрослым с пользой для себя провести свободное время. Опытные мастера, которые работают в Центре, организовывают экскурсии, дают мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Акция «Рукодельное лето» уже несколько раз проходила в оздоровительных лагерях нашего города.

– Занятия в кружках нашего Центра посещают 75 человек, – рассказывает директор районного Центра ремесел Галина Харламова. – В Центре отдается предпочтение белорусским народным ремеслам, таким как вытинанка, соломоплетение, лозоплетение, вышивка и многое другое. Внедряем и современные виды: бисер, квиллинг. Сегодня на занятие мы ждем воспитанников ГУО «Ясли-сад № 5 г. Смолевичи». Ребята познакомятся с таким видом белорусского декоративно-прикладного искусства как обережная кукла. Для работы мы уже приготовили все необходимое. Уверена, что каждый участник мастер-класса успешно справится с работой и у каждого ребенка появится кукла-оберег, которую они сделали своими руками.





Татьяна Ласенкова – мастер-методист районного Центра ремесел, входит в Союз мастеров народного творчества Беларуси. Всегда с нетерпением ждет своих больших и маленьких учеников. Татьяна – мастер на все руки. Она мастерски справляется с соломкой, тканью, лозой, изготавливает кукол и многое другое. Ее дочь Виктория с малых лет наблюдала за тем, как в руках мамы рождаются шедевры, как из обычной соломки появляются причудливые зверюшки, а из обычного лоскутка ткани – пышные барышни-крестьянки.





– В июне этого года я побывала в Эстонии, где «подсмотрела» идею такой куклы у наших соседей, – делится эмоциями Татьяна. – Это исконно русская кукла-травница, которая считается оберегом. Внутрь таких кукол вшиваются сухие ароматные и целебные травы. Ребятам всегда интересно сделать что-то своими руками. Когда в этом детям помогают родители – это вдвойне ценнее.

Директор Центра ремесел встретила ребят в фойе, где началась увлекательная экскурсия по видам декоративно-прикладного искусства Беларуси. После экскурсии ребята принялись за долгожданную работу. Время, отведенное для занятия, прошло интересно, незаметно и очень плодотворно. Ребята освоили новые умения: слушать объяснения учителя, работать с материалами, да и просто работать в команде.

– Мы очень хотим добавить в «арсенал» своих ремесел еще одно старинное народное белорусское искусство – ткачество, – делится планами Галина Харламова. – Очень хотим приобрести ткацкий станок и были бы рады познакомиться с мастерицей-ткачихой, которая увлечет этим наших детей.

Районный Центр ремесел приглашает детей и взрослых, кто интересуется декоративно-прикладным искусством, на занятия в творческие кружки по соломоплетению, вышивке, изготовлению сувенирной куклы, бисероплетению, лозоплетению, изобразительному искусству. Опытные и талантливые мастера ждут своих кружковцев по адресу: г. Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д.49. Они всегда готовы поделиться своими знаниями, научить вас своими руками создавать прекрасные работы.

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото автора.