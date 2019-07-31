01 августа 2019 года волонтеры Минщины примут участие в старте республиканской благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем».

Совершать добрые дела, тем более, когда они особенно необходимы, уже давно стало хорошей привычкой волонтеров движения БРСМ «Доброе Сердце». Белорусский республиканский союз молодежи уже не первый год является инициатором и организатором благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем», которая проходит ежегодно в преддверии празднования Дня знаний.

В последний месяц лета по всей республике начнут свою работу школьные базары, учащиеся активно готовятся к новому учебному году: выбирают школьные принадлежности и примеряют новую форму.

Но все ли могут позволить себе приобрести такие необходимые в жизни каждого школьника вещи? На кого надеяться ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации?

С 1 августа волонтерские отряды БРСМ Минщины «Доброе Сердце» организуют сбор канцтоваров, школьных и спортивных принадлежностей, а также любых вещей, которые смогут пригодиться остро нуждающимся многодетным, неполным семьям, семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году, а также детским интернатным учреждениям.

Традиционное благотворительное мероприятие Минской областной организации БРСМ с каждым годом привлекает всё большее количество желающих протянуть руку помощи к новом учебному году. В результате проведения акции адресную социальную поддержку от Союза молодежи получат более ста ребят Центрального региона.

Мероприятия пройдут сразу в нескольких уголках Минской области.