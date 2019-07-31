В 2019 году в УЗ «Смолевичская ЦРБ» прививочная компания против гриппа начинается с 1 сентября.

Очень часто грипп путают с простудой. В чем же разница? Простудой в немедицинских источниках называют ОРВИ – острую респираторную вирусную инфекцию. К группе ОРВИ относят вирусные инфекции, поражающие верхние отделы дыхательной системы. ОРВИ может быть вызвана огромным количеством различных вирусов, например, вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, реовирусы. Всего их более 300 подтипов! Все эти вирусные инфекции объединяются в одну группу потому, что имеют сходные симптомы, не требуют этиотропного лечения, переносятся относительно легко.

Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом гриппа. Протекает намного тяжелее ОРВИ, возможны серьезные осложнения и даже летальные исходы.

Самый эффективный способ защиты от гриппа — вакцинация. В Беларуси, как и во многих странах мира, в период сезона гриппа проводится вакцинация.

Гриппом может заболеть любой человек. Но особо опасен он для детей, беременных, пожилых, и людей с хроническими заболеваниями. И именно этим контингентам вакцинация рекомендуется в первую очередь.

Противогриппозная вакцина содержит неактивные убитые вирусы, которые приводят организм в состояние способности противостоять угрозе заражения. Противогриппозные вакцины безопасны и хорошо переносятся. Самая распространенная реакция на прививку — это небольшая болезненность в месте инъекции вакцины.

Так как вирус гриппа очень неустойчив и новые разновидности появляются каждый сезон, вакцинироваться от гриппа нужно ежегодно. Каждый год перед наступлением гриппозного сезона Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выявляет самые актуальные и широко циркулирующие вирусы гриппа и включает их в состав новой сезонной вакцины для обеспечения наилучшей защиты от болезни. Кроме того, защитный уровень иммунитета теряется через 6-12 месяцев после прививки. Поэтому вакцинация рекомендуется и в том случае, если состав вакцины не изменился!

Что дает прививка от гриппа?

Она защищает от заболевания и госпитализаций, связанных с гриппом;

Снижает риск передачи гриппа членам семьи, друзьям и коллегам;

Сохраняет рабочий ритм и не позволяет рушиться планам из-за тяжелого заболевания;

Предотвращает пропуск занятий в школе и институте;

Сохраняет жизнь людям из групп риска.

В 2019 году в УЗ «Смолевичская ЦРБ» прививочная компания начинается с 1 сентября.

Вакцинация подлежащих контингентов населения на бесплатной основе будет осуществляться с использованием вакцины «Гриппол Плюс». Для вакцинации на платной основе также доступны вакцины иных производителей. Все вакцины зарегистрированы и разрешены к использованию на территории Республики Беларусь, являются высокоэффективными и безопасными иммунобиологическими лекарственными средствами и содержат актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ для включения в состав вакцин для стран Северного полушария в 2019 г.

Для консультации по поводу вакцинации от гриппа обращайтесь к своему врачу по месту жительства.

Администрация ЦРБ.