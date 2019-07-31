На территории Республики Беларусь перепись населения проводилась 10 раз: в 1897-м году, 1920-м, 1926-м, 1939-м, 1959-м, 1970-м, 1979-м, 1989-м, 1999-м и 2009-м годах. Первая перепись населения в независимой Беларуси прошла в феврале 1999 года.

Сроки проведения переписи населения

Резолюцией, принятой Экономическим и Социальным Советом ООН 2105/10, объявлен раунд переписей населения и жилищного фонда 2020 года (перепись необходимо провести с 2015 по 2024 гг.) и подчеркнуто, что переписи населения и жилищного фонда признаны обеспечить наличие ценных статистических данных и показателей для оценки положения различных групп населения (женщин, детей, молодежи, пожилых людей, инвалидов, мигрантов, беженцев и лиц без гражданства).

Данные переписи любой страны приобретают более высокую национальную, региональную и международную ценность в том случае, если могут быть сопоставлены с результатами переписей в других странах. В связи с этим Экономический и Социальный Совет ООН призывает страны мирового сообщества проводить национальные переписи населения в пределах одного временного периода — в годы, оканчивающиеся на «0» или наиболее близкий к этим годам период.

Таким образом, результаты переписи населения Республики Беларусь 2019 года войдут не только в историю страны, но и станут составной частью мировой переписи населения, проводимой по Всемирной программе переписей населения и жилищного фонда.

Цели и задачи переписи

Целью проведения переписи населения является получение информации о населении страны, необходимой для разработки перспектив социально-экономического развития, текущих расчетов, изучения размещения и использования трудовых ресурсов и осуществления научных исследований.

Перепись населения является основным источником получения данных о численности и структуре населения в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем и отражает все изменения, произошедшие в межпереписной период. Кроме того, сегодня перепись — это единственный информационный ресурс, позволяющий получить данные о числе семей и домашних хозяйств, их составе и жилищных условиях.

Сведения, полученные в результате проведения переписи населения, необходимы для построения демографических прогнозов (включая показатели смертности и рождаемости) и принятия на их основе управленческих решений в экономической и социальной жизни государства. Это касается как вопросов экономического развития страны с точки зрения размещения и мобильности трудовых ресурсов, укрепления обороноспособности, так и решения социальных проблем, в том числе выделения финансовых средств на пенсионное обеспечение, здравоохранение, образование, строительство жилья и инфраструктуры.

Новации переписной кампании 2019 года

Проведение переписи населения будет проходить путем опроса населения специально подготовленными переписчиками. При этом в отличие от предыдущих переписей населения предлагается использовать не бумажные переписные листы, а электронные, которые будут загружены вместе с картографическим материалом на планшетные компьютеры.

Использование планшетных компьютеров позволит автоматизировать ввод данных на этапе опроса респондентов, обеспечит высокое качество заполнения переписных листов за счет подключения системы контролей и сократит время и финансовые затраты на обработку данных и формирование итогов.

Кроме того, впервые возможно заполнение переписного листа самим респондентом и передача данных на сервер Белстата с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Сроки и этапы проведения переписи

Всеобщий опрос населения будет проходить с 4 по 30 октября текущего года в три этапа:

с 4 по 18 октября 2019 г. респондентам предоставляется возможность самостоятельно заполнить переписные листы посредством специализированного программного обеспечения в сети Интернет или прийти на стационарный участок и сообщить информацию о себе. В это же время на крупных предприятиях будут работать мобильные переписные участки, где переписчика также будут осуществлять опрос респондентов;

с 19 по 20 октября 2019 г. проводится мониторинг результатов заполнения респондентами переписных листов в сети Интернет и работы стационарных участков для актуализации списка адресов, необходимых переписчикам для проведения опроса и продолжается опрос респондентов на стационарных участках;

с 21 по 30 октября 2019 г. переписчики проводят опрос респондентов по месту жительства (пребывания). Также продолжается опрос респондентов на стационарных участках.

Стационарные участки в г. Минске будут работать ежедневно на протяжении всего времени проведения переписи с 4 по 30 октября включительно, с 9-00 до 21-00.

Места размещения стационарных переписных участков будут определены местными исполнительными и распорядительными органами в границах установленных переписных участков.

Кто подлежит переписи

Респондентами являются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие в Республике Беларусь, а также граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно поживающие в Республике Беларусь, но на дату проведения переписи населения временно пребывающие на территории иностранных государств.

Не относятся к респондентам и не подлежат переписи населения иностранные граждане, являющиеся руководителями и сотрудниками дипломатических представительств, консульских учреждений и иных представительств иностранных государств, представительств международных организаций в Республике Беларусь, и члены их семей, обладающие привилегиями и иммунитетами в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.

Основные права и обязанности респондентов

Респонденты имеют право:

знать, с какой целью собираются их персональные данные, кем и как они будут использоваться;

знакомиться с заполненными на них переписными листами, а при наличии ошибок (неточностей) — уточнить включенные в переписные листы персональные данные в целях обеспечения их полноты и достоверности;

требовать от переписного персонала предъявления соответствующего удостоверения, а в случае отказа в предъявлении такого удостоверения — не отвечать на вопросы, содержащиеся в переписном листе.

Респонденты обязаны не препятствовать проведению переписи населения и предоставлять достоверные персональные данные согласно форме переписного листа.

Особенности переписи отдельных категорий граждан

Сбор персональных данных о респондентах, являющихся гражданами Республики Беларусь и работающих на дату проведения переписи населения в дипломатических и иных представительствах, консульских учреждениях Республики Беларусь за границей, находящихся с ними членах их семей осуществляется руководителями этих представительств и учреждений;

о респондентах, являющихся на дату проведения переписи населения военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, а также военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, и членами их семей, проживающих на закрытых территориях, воспитанниками воинских частей, осуществляется командованием воинских частей;

о респондентах, являющихся на дату проведения переписи населения учащимися суворовских, кадетских училищ и специализированных лицеев, а также курсантами учреждений образования, обучающимися в очной форме получения образования, осуществляется руководителями этих учреждений образования;

о респондентах, проживающих (пребывающих) на дату проведения переписи населения в зданиях, принадлежащих или переданных в пользование религиозным организациям, осуществляется руководителями этих религиозных организаций;

о респондентах, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающих (пребывающих) на дату проведения переписи населения в домах ребенка, детских домах семейного типа, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гимназиях-интернатах, санаторных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, вспомогательных школах-интернатах, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей, осуществляется администрациями этих учреждений;

о респондентах, проживающих (пребывающих) на дату проведения переписи населения в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах или иных организациях, предоставляющих услуги для проживания (пребывания) физических лиц, осуществляется администрациями этих организаций;

о респондентах, находящихся в местах содержания под стражей, арестных домах, исправительных учреждениях либо лечебно-трудовых профилакториях, осуществляется администрациями организаций, в которых респонденты находятся;

о респондентах, проживающих (пребывающих) на дату проведения переписи населения в учреждениях социального обслуживания, а также в организациях здравоохранения, осуществляется администрациями этих учреждений и организаций.

Сбор персональных данных о респондентах, проживающих (пребывающих) на дату проведения переписи населения в зданиях, принадлежащих или переданных в пользование религиозным организациям, осуществляется руководителями этих религиозных организаций.

Минский ОВД на воздушном транспорте.