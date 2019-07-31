Комитетом государственного контроля Минской области 6 августа 2019 года по телефону 8 017 284 16 88 будет проводиться «горячая линия» по вопросу закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, выращенных в личных подсобных хозяйствах населения, а также собранной дикорастущей продукции. В указанный день граждане с 11.00 до 13.00 могут сообщить имеющуюся информацию о недостатках в работе приемных пунктов, а также внести предложения по совершенствованию заготовительной деятельности.

Кроме того, граждане могут отправить сообщения по указанной тематике по электронной почте на адрес Комитета государственного контроля Минской области в сети интернет kgkminobl@mail.belpak.by.