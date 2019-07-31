Комбайн ровными рядами скашивает золотистую гладь. За штурвалом – опытный механизатор. Любо-дорого смотреть, как захватываются колосья, а за комбайном остается стерня сжатого поля. Полным ходом идет уборка ярового ячменя в ОАО «Озерицкий-Агро» (на фото).





За ходом жатвы сегодня следят даже те, кто никогда не трудился в сельскохозяйственной отрасли, но всей душой болеет за аграриев, чей личный вклад в хлебный каравай нашего района трудно переоценить. Свою толику в общее дело вносит и старший комбайнер ОАО «Озерицкий-Агро» Юрий Станкевич. В хозяйстве он трудится уже десять лет. Сначала устроился водителем, но вскоре понял, что душа к профессии не лежит. И уже пять лет работает комбайнером.

– Работа непростая: в поле с 7 утра до 9 вечера, – рассказывает Юрий. – Погода в этом году мешает работать – часто приходится пережидать дождь. Поэтому каждый погожий денек – на вес золота. Иногда бывают поломки, ремонт тоже отнимает время. А вообще, работа комбайнера – это мое, несмотря на все трудности, которых в любой профессии хватает. Да и урожай в этом году радует.

Несколько минут для разговора, короткая фотосессия, и комбайн снова двинулся в поле –заполнять закрома страны зерном нового урожая.

Виктория КИРБАЙ.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.