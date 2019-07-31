В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Смолевичском районе мужчина нашел человеческий скелет в заброшенном доме.

По информации МВД, 40-летний мужчина рассказал правоохранителем, что нашел останки человека в д. Трубенок.



Фото: СК

По словам мужчины, скелет был обнаружен в заброшенном доме, который достался по наследству супруге.



Фото: СК

На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств.