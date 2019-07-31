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В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека

01.08.2019 17:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Смолевичском районе мужчина нашел человеческий скелет в заброшенном доме.  

По информации МВД, 40-летний мужчина рассказал правоохранителем, что нашел останки человека в д. Трубенок.  

В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека
Фото: СК 

По словам мужчины, скелет был обнаружен в заброшенном доме, который достался по наследству супруге.  

В Смолевичском районе в заброшенном доме мужчина нашёл скелет человека
Фото: СК  

На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств.   

Весной в Бресте мужчина выгуливал собаку и нашёл костные останки (читать далее).    

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе мужчина нашел человеческий скелет в заброшенном доме.   По информации МВД, 40-летний мужчина рассказал правоохранителем,...
 
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