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В «Раубичах» стартовали республиканские соревнования по летнему биатлону
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» стартовали Республиканские соревнования по летнему биатлону на призы Белорусской федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В состязаниях принимают участи 40 спортсменов в возрасте от 17 лет до 21 года. 1 августа в программе у юниоров молодая биатлонная дисциплина суперспринт, которая состоит из квалификации и финала. Этот турнир – отбор в юниорскую команду страны на домашний чемпионат мира по летнему биатлону. 12 вакантных мест: по шесть на парней и девушек.
Елена Зубрилова, старший тренер национальной команды по биатлону:
Остальные путевки разыгрываются здесь. Надеюсь, что выиграют или попадут сильнейшие юниоры.
Тем временем национальная сборная по биатлону начинает очередной учебно-тренировочный сбор. Сегодня команда отправилась в итальянский Антхольц, где пробудет до 21 августа.
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в «Раубичах» с 23 по 25 августа.
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Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» стартовали Республиканские соревнования по летнему биатлону на призы Белорусской федерации, сообщили в программе...
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