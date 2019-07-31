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В «Раубичах» стартовали республиканские соревнования по летнему биатлону

01.08.2019 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» стартовали Республиканские соревнования по летнему биатлону на призы Белорусской федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В «Раубичах» стартовали республиканские соревнования по летнему биатлону

В состязаниях принимают участи 40 спортсменов в возрасте от 17 лет до 21 года. 1 августа в программе у юниоров молодая биатлонная дисциплина суперспринт, которая состоит из квалификации и финала. Этот турнир – отбор в юниорскую команду страны на домашний чемпионат мира по летнему биатлону. 12 вакантных мест: по шесть на парней и девушек.

В «Раубичах» стартовали республиканские соревнования по летнему биатлону

Елена Зубрилова, старший тренер национальной команды по биатлону:
У нас уже есть два человека, которые работают непосредственно с национальной командой. Это два юниора – Лазовский Дмитрий, Лобастов Никита – которые уже завоевали путевки на летний чемпионат мира. Сейчас они отправились на горную подготовку с национальной командой в Италию.

Остальные путевки разыгрываются здесь. Надеюсь, что выиграют или попадут сильнейшие юниоры.

В «Раубичах» стартовали республиканские соревнования по летнему биатлону

Тем временем национальная сборная по биатлону начинает очередной учебно-тренировочный сбор. Сегодня команда отправилась в итальянский Антхольц, где пробудет до 21 августа.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в «Раубичах» с 23 по 25 августа.

Люди в материале: Елена Зубрилова
 
 
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Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» стартовали Республиканские соревнования по летнему биатлону на призы Белорусской федерации, сообщили в программе...
 
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