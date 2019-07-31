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Семейный капитал разрешат использовать досрочно для строительства жилья
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сейчас многодетные семьи могут взять льготный кредит из расчета 20 квадратных метров на человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но если площадь квартиры больше, то разницу можно будет оплатить с помощью семейного капитала. Раньше «разморозить» капитал до того, как ребенку исполнится 18, можно было только на платные медицинские услуги.
Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
Также в Минстройархитектуры сообщили, что практически готов проект указа об ипотеке. Изначально при его обсуждении возникло немало вопросов, однако точки соприкосновения удалось найти. Уже в ближайшее время документ направят на рассмотрение главе государства.
Кроме того, подготовлен проект указа о строительных сбережениях. С внедрением этой системы у белорусов появится еще одна возможность быстро обзавестись жильем.
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Новости Беларуси. Сейчас многодетные семьи могут взять льготный кредит из расчета 20 квадратных метров на человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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