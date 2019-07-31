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Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске

01.08.2019 17:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в минских универмагах. Принять участие может каждый желающий, рассказали в программе «Большой город».

Нужно купить ручки, карандаши, тетрадки, любые канцелярские мелочи и оставить в специальной корзине.

Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске

Волонтёры передадут их детям с ограниченными возможностями, школьникам из малообеспеченных и многодетных семей накануне 1 сентября. Присоединиться к благотворительному марафону можно до 25 августа.  

Люди в материале: Ольга Гаврильчик
 
 
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Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в минских универмагах. Принять участие может каждый желающий, рассказали в программе «Большой...
 
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