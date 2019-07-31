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Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске
Источник материала: СТВ
Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в минских универмагах. Принять участие может каждый желающий, рассказали в программе
Волонтёры передадут их детям с ограниченными возможностями, школьникам из малообеспеченных и многодетных семей накануне 1 сентября. Присоединиться к благотворительному марафону можно до 25 августа.
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Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стартовала в минских универмагах. Принять участие может каждый желающий, рассказали в программе «Большой...
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