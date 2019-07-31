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Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации»

01.08.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь предлагает создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники. Об этом 1 августа заявил Александр Лукашенко на переговорах с президентом Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации»

Производственная кооперация и совместные предприятия должны стать приоритетом в двусторонних отношениях. Интерес у сторон обоюдный: Беларусь и Узбекистан не конкурируют ни в одной из сфер.

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То, что взаимный товарооборот не соответствует потенциалу, подчеркивают оба Президента. Александр Лукашенко также отметил, что у нас нет закрытых тем и в политических вопросах.

Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации»

После общения в каминном зале Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев продолжили встречу в расширенном формате. Стороны еще раз подчеркнули намерение продолжать взаимодействие во всех сферах, от АПК до IT.

В 2019 году во время визита главы белорусского государства в Узбекистан стороны договорились создать несколько молочно-товарных комплексов с привлечением наших проектных и строительных организаций. Также планировалось укомплектовать их белорусской техникой. Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на успешное завершение этих проектов. Перспективным стороны считают и сотрудничество в машиностроительной сфере.

Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Крупные белорусские холдинги – «Амкодор» и «Бобруйскагромаш» – уже создали совместные производства дорожно-строительной и сельхозтехники в Узбекистане. В ходе визита в Ташкент открыт завод по производству дорожно-строительной техники «Амкодор-Агротехмаш». Работа предприятия показала, что нам неплохо было бы поработать с включением этой продукции в программы государственной поддержки. Нам надо найти сообща решения, которые выведут этот завод на полную мощность. В этом заинтересованы оба государства.

С учетом производства тракторов МТЗ на ташкентском заводе сельхозтехники, можно выйти на долгосрочную программу сотрудничества и создать совместное предприятие. Мы бы просили, чтобы был выделен земельный участок в Ташкентской области в целях организации сервисного центра по обслуживанию тракторов для дилера ОАО «МТЗ» в Узбекистане. МТЗ начал работу по открытию сборочных производств спецтехники с двумя узбекскими частными компаниями.

Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации»

Хотелось бы, чтобы и по сертификации наших шасси (видимо, этот вопрос обсуждался) вопрос также был решен. Я думаю, что по поводу сертификатов больших проблем не будет в Узбекистане.

Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации по созданию комплекса для выпуска грузовой, специальной, прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. Газ в Узбекистане есть. Я вот недавно был на уборке, мы первый в мире комбайн создали на газомоторном топливе. Очень довольны специалисты и те, кто эксплуатирует их, но затраты на эксплуатацию аж на 40 % ниже. Есть смысл заниматься, и мы в Беларуси будем этим заниматься. Хотелось бы, чтобы этот опыт был и у наших друзей в Узбекистане.

Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации»

По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление. Беларусь и Узбекистан договорились способствовать дальнейшему росту уровня двусторонних отношений. Также подписан пакет соглашений.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиеев
 
 
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