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Звезды обещают пахнуть вкусно. Парфюмерный гороскоп для каждого знака Зодиака

01.08.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Зачастую выбрать новый аромат для себя становится очень проблематично. В таких случаях можно обратиться к парфюмерному гороскопу. Как сообщает cosmo.ru, гороскоп многие годы составляла парфюмер Энн Нельсон Сэнфорд. Она исследовала взаимосвязь между знаками Зодиака, гороскопом и выбором парфюмерии. Результаты гороскопа – в нашем материале.

Овен

Пылкие и готовые двигать горы Овны как никто другой умеют оставаться эффективными в моменты нехватки времени. Они же могут легко отвлекаться и пытаться делать несколько дел одновременно. Аромат кедра способен улучшить концентрацию, а еще эффективно снять эмоциональный накал, именно поэтому он считается отличной компанией Овнам. Духи с яркими и заметными нотами кедра станут для Овнов эликсиром спокойствия и умиротворения.

Телец

Тельцы известны своими твердыми качествами: упрямством и гордостью. Представители знака часто обращают особое внимание на необычные и запоминающиеся запахи. Такие они любят и на себе. Считается, что такой выбор ароматов красноречиво рассказывает об эмоциальной составляющей Тельца и его особом внутреннем содержании. В парфюмерии представителям знака Телец больше всего подходят нетипичные ароматы, такие как, например, душистый табак.

Близнецы

Близнецы, как правило, очень многогранные натуры. Они умеют коммуницировать, фантазировать и активно искать новые ощущения. Таким натурам лучше всего подходят спокойные ароматы. Например, гармонично на Близнецах будут держаться расслабляющие ноты лаванды.

Звезды обещают пахнуть вкусно. Парфюмерный гороскоп для каждого знака Зодиака
Изображение носит иллюстративный характер

Рак

Спокойные и уравновешенные представители знака Рак считаются очень домашними людьми. Они тяжело переносят что-то новое и тем более непривычное. Раки любят стабильность и тотальный уют. Дабы не закрываться в собственном мире, Энн предлагает представителям знака присмотреться к бодрящему аромату гардении. Она свежа и вдохновила ни одного парфюмера.

Лев

Знак Зодиака, который не упускает возможности привлечь к себе внимание, заявить о себе и быть на вершине. Лев! Представители знака стремятся создать уют вокруг себя, но при этом являются бесспорными лидерами. Энн считает, что таких сильных и стойких людей было бы логично смягчить нежнейшим ароматом. Например, обратить внимание на нотки розы. Этот свежий и такой трепетный аромат принесет абсолютную гармонию.

Дева

Девы очень сильные и властные натуры, они тотальные перфекционисты и консерваторы. Несмотря на свою некоторую жесткость, представителям этого знака очень важно чувство стабильности и уверенности. Поэтому спокойный и ненавязчивый аромат ладана сможет придать Деве нужную чувственность и изящество.

Весы

Очень непостоянный знак Весы делает его представителей стойкими людьми, однако взвешивание вариантов зачастую может накалять душевное спокойствие. Для быстрого принятия решений и большей уверенности Энн преддлагает представителям знака обратить внимание на яркий аромат черного перца. Он поможет чашам весов находится в гармонии и быть стойкими.

Скорпион

Всем известно, что знак Скорпиона – не самый простой, однако очень притягательный. Скорпионов можно любить или ненавидеть, но быть равнодушным к Скорпиону не удастся никому. Представители знака отличаются пылкостью, импульсивностью и дерзостью. Запах туберозы удивительно подчеркивает все очаровательные особенности Скорпиона.

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Стрелец

Стрельцы отличаются харизматичностью, уникальностью и природной обаятельностью. Чтобы добавить сильным личностям женственности и чувственности, нужно всего лишь остановить свой выбор на чарующих нотах ветивера. Он придаст представителям знака легкости и непринужденности, сообщает cosmo.ru.

Козерог

Практичные Козероги как правило особенно открытые и рациональные люди. Рожденные под этим знаком люди отличаются усидчивостью и ответственностью. Именно поэтому Энн предлагает Козерогам обратить внимание на свежие ноты жасмина. Они придадут представителям знака дополнительную легкость и легкомысленность.

Водолей

Ветреные натуры, истинные генераторы идей и мечтатели – это все о представителях знака Водолей. Серые будни и злой мир – не для этих романтичных натур. Чтобы немного приземлить фантазеров-Водолеев, но при этом не упустить их природную креативность и легкость, представителям знака можно попробовать ноты нероли.

Рыбы

Рыбам нужны чистые и тонкие ароматы, которые будут добавлять спокойствия представителям знака. Утешить и подарить чувство уюта Рыбам сможет аромат сандалового дерева. Его теплые и страстные ноты добавят Рыбам уверенности и настроения. 

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Зачастую выбрать новый аромат для себя становится очень проблематично. В таких случаях можно обратиться к парфюмерному гороскопу. Как сообщает cosmo.ru, гороскоп...
 
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