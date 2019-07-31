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Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске
Источник материала: СТВ
Эта улица называлась Торговой и торговля здесь шла, действительно, бойко – даже поросёнка прикупить лет двести назад можно было. Сегодня Зыбицкая – самое тусовочное место города.
То, что Минск по всем канонам мегаполисов, становится всё более тусовочным, современным и гостеприимным, отмечают не только жители столицы, но и её гости. Кофейни, бары и рестораны открываются нынче ежемесячно, а, временами, и еженедельно. Искушённая публика стала требовать больше зрелищ. Тогда и зародилась идея первого фестиваля еды – гастрофеста.
Мужчина:
Суть фестиваля проста – за фиксированную сумму рестораны-участники предлагают тематические сеты, которые раскрывают всю феерию мастерства шефа заведения. И тут у горожан появляется уникальная возможность попробовать разные предложения и определить своего фаворита.
Ольга Малейко, организатор гастрофестов:
Бизнес-модель коллаборации сработала. В соцсетях даже своеобразные фото-марафоны за сетами начались. Попробовать и поделиться мнением – стало трендом.
Люди:
Тогда организаторы пошли дальше и замахнулись на гастрономический фестиваль длиною в лето. Так появилась топовая фуд-зона прошлого сезона – «Песочница». В Минске набирает популярность стрит-фуд – уличная еда. Время не нужно тратить даже на обед. Заказал за минуту – и побежал дальше.
В гастродворике – 16 фудтраков на любой вкус, есть большая зона отдыха и проходят ивенты. И вновь торговая модель на стыке услуг, развлечений и еды оказалась успешной.
Станислав Агинский, создатель фуд-зоны:
Татьяна Бакланова, хозяйка книжного магазина-кофейни:
Пять лет назад идея казалась фантастикой для Минска, но поддержал муж и трое сыновей. Откликнулись партнёры, которые взялись за интерьер, да и с бумагами и оформлением всё прошло гладко – городские власти пошли навстречу новаторам. И сегодня сюда на мастер-классы и книжные чтения приезжают малыши со всего города.
Екатерина, посетительница:
Кстати, мнение клиентов для хозяйки магазина, если не закон, то повод поразмыслить. Татьяна активно ведёт соцсети и отслеживает отзывы. Несмотря на то, что в торговле до этого не работала, освоилась и за прилавком, и за барной стойкой быстро. Секретами успеха делится с удовольствием – нужно держать руку на пульсе клиента и соответствовать запросам гостей.
Татьяна Бакланова:
А это ЦУМ – один из гигантов большой четвёрки городских универмагов столицы. О том, что за покупателя нужно бороться, здесь знают не понаслышке.
Елена Белобокова, заведующая секцией «Всё для мужчин» ЦУМа:
А чтобы примерить на себя можно было сразу весь образ, отдельные секции здесь объединили в огромный торговый open space – отныне никаких лишних стен и закутков. Все 2 000 квадратных метров – единое пространство, где есть всё – от обуви до шляпы. Да и продавцов искать не нужно – вдоль выходов всегда найдётся свободная касса, а в зале – готовый помочь даже в курьёзной истории консультант.
Вот так через соцсети «Комаровский рынок» изучает свою аудиторию и проводит онлайн-консультации. Ежедневный обзор деликатесов, сочные фото и стори-теллинг – за каждым прилавком здесь история и «годный контент». Неудивительно, что Комаровка нынче стала брендом не только в реальности, но и онлайн.
Иван Ткачук:
Корреспондент СТВ:
Иван Ткачук:
Она, как никто, знает: в тренде – естественность, а потому и герои – обычные покупатели и продавцы. Вот Николай Голуб каждый день проделывает путь из Олехновичей в столицу, чтобы порадовать горожан свежей ягодой.
Николай Голуб, фермер:
Ещё один тренд Комаровского рынка – коллаборации. Местные пекари, продавцы и ремесленники нередко становятся клиентами и партнёрами друг друга. Так Юрий Кузьменков, выйдя на рынок с предложением французских тарталеток, сразу понял: состав у изделий будет местный – качество не хуже, а сходить нужно буквально за соседний прилавок.
Оживившаяся Комаровка сразу привлекла и публику нового формата. Рядом с бабушками с авоськами всё чаще мелькают блогеры и хипстеры. Рынок тут же подстроился под их запросы. Крафтовая выпечка, экзотическая зелень и даже бытовая химия на розлив.
Евгений Сташкевич, представитель магазина бытовой химии:
Кооперация, коллаборация, фуд-зоны, ивент-пространства и оупен-спейсы. Современный рынок диктует свои тренды, как развивать не просто торговые точки, а реальные бренды. Для этого нужно не только научиться торговать и продавать, нужно не бояться рискнуть и дать волю креативу.
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Эта улица называлась Торговой и торговля здесь шла, действительно, бойко – даже поросёнка прикупить лет двести назад можно было. Сегодня Зыбицкая – самое...
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