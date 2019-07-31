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Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

01.08.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эта улица называлась Торговой и торговля здесь шла, действительно, бойко – даже поросёнка прикупить лет двести назад можно было. Сегодня Зыбицкая – самое тусовочное место города.

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

То, что Минск по всем канонам мегаполисов, становится всё более тусовочным, современным и гостеприимным, отмечают не только жители столицы, но и её гости. Кофейни, бары и рестораны открываются нынче ежемесячно, а, временами, и еженедельно. Искушённая публика стала требовать больше зрелищ. Тогда и зародилась идея первого фестиваля еды – гастрофеста. 

Мужчина:
Это тар-тар из говядины, у нас есть бриошь с лисичками с сыром пармезан и аффогато – мороженое с кофе. В принципе, за 12 рублей – это очень крутое предложение.

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Суть фестиваля проста – за фиксированную сумму рестораны-участники предлагают тематические сеты, которые раскрывают всю феерию мастерства шефа заведения. И тут у горожан появляется уникальная возможность попробовать разные предложения и определить своего фаворита. 

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Ольга Малейко, организатор гастрофестов:
Человек, который приходит на фестиваль, во-первых, знает, что он может потратить ровно столько денег, сколько заявлено. Во-вторых, он получает предложение, которое выгоднее, чем не в фестивальное время. И в третьих, это возможность лишний раз выйти со своими друзьями, это некое событие, в котором участвует весь город.

Бизнес-модель коллаборации сработала. В соцсетях даже своеобразные фото-марафоны за сетами начались. Попробовать и поделиться мнением – стало трендом. 

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Люди:
Идея крутая, потому что у нас есть шанс попробовать что-то необычное, а для заведений – это такой шанс показать себя, что-то оригинальное, угостить нас. 

Тогда организаторы пошли дальше и замахнулись на гастрономический фестиваль длиною в лето. Так появилась топовая фуд-зона прошлого сезона – «Песочница». В Минске набирает популярность стрит-фуд – уличная еда. Время не нужно тратить даже на обед. Заказал за минуту – и побежал дальше.

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

В гастродворике – 16 фудтраков на любой вкус, есть большая зона отдыха и проходят ивенты. И вновь торговая модель на стыке услуг, развлечений и еды оказалась успешной.

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Станислав Агинский, создатель фуд-зоны:
Недостаточно сделать просто вкусную курицу, ты должен уметь рассказать про свой продукт, заворожить, зачаровать, сделать так, чтобы гостю хотелось возвращаться. Поэтому, наверное, даже крупные фестивали еды, которые сейчас проходят, они уже во вторую степень думают про составляющую еды, а в первую – про интерактив и всё, что происходит вокруг еды.

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Татьяна Бакланова, хозяйка книжного магазина-кофейни:
Как мама, я водила детей на различные мероприятия, на кружки. И обычно это было так: я привожу ребёнка – и целый час я должна где-то проводить время. Или стоять подпирать стену, или куда-то идти где-то что-то искать, если рядом ничего нет.  

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Так из собственного дискомфорта родилась успешная бизнес-модель – пространство для мам и детей, которое объединяет в себе арт-территорию для мастер-классов, уютную кофейню, детскую комнату и книжный магазин.

Пять лет назад идея казалась фантастикой для Минска, но поддержал муж и трое сыновей. Откликнулись партнёры, которые взялись за интерьер, да и с бумагами и оформлением всё прошло гладко – городские власти пошли навстречу новаторам. И сегодня сюда на мастер-классы и книжные чтения приезжают малыши со всего города.  

Екатерина, посетительница:
Любая мама хочет привести своего ребёнка и хотя бы минут 15-20 уделить самой себе.  

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Кстати, мнение клиентов для хозяйки магазина, если не закон, то повод поразмыслить. Татьяна активно ведёт соцсети и отслеживает отзывы. Несмотря на то, что в торговле до этого не работала, освоилась и за прилавком, и за барной стойкой быстро. Секретами успеха делится с удовольствием –  нужно держать руку на пульсе клиента и соответствовать запросам гостей.

Татьяна Бакланова:
Работаешь же для клиента, а не для себя. Прежде всего, ты должна спросить клиента, что ему нужно, что ему комфортно, что ему надо, в чём недостаток. Общаемся постоянно – и онлайн, и оффлайн с клиентами, которые приходят. Спрашиваем какие-то их мнения, какие-то идеи они тоже приносят, подсказывают. Прислушиваемся всегда

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

А это ЦУМ – один из гигантов большой четвёрки городских универмагов столицы. О том, что за покупателя нужно бороться, здесь знают не понаслышке.

Полувековая история подсказала, как завлечь даже самого капризного клиента: постоянно обновляется оформление витрин, мини-«чёрная пятница» проходит каждый четверг. Ассортимент сверяют с мировыми трендами. 

 Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Елена Белобокова, заведующая секцией «Всё для мужчин» ЦУМа:
В нашей обычной жизни мы мало видим мужчин в костюмах, то есть сейчас они переходят на спортивный такой, более молодёжный, кэжуальный стиль. И предпочитают уже вот такого плана пиджаки. Сейчас мужчины и в 40, и в 50 стараются быть молодыми и красивыми

А чтобы примерить на себя можно было сразу весь образ, отдельные секции здесь объединили в огромный торговый open space – отныне никаких лишних стен и закутков. Все 2 000 квадратных метров – единое пространство, где есть всё – от обуви до шляпы. Да и продавцов искать не нужно – вдоль выходов всегда найдётся свободная касса, а в зале – готовый помочь даже в курьёзной истории консультант.

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Елена Белобокова:
Почему-то ребята, брюки купив, забывают, что им надо ремни. Они прибегают: «Вот, у меня уже там роспись». Мы им помогаем, подбираем, тут же подгоняем этот ремень, потому что входим в ситуацию. И чтобы покупатель ушёл от нас довольный и вернулся к нам.

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Иван Ткачук, начальник отдела социального развития Комаровского рынка:
Мучаешься, страдаешь, ночь не спишь, думаешь, что бы завтра сфотографировать. Просто на глаз попалось красивое. И подумал: «Почему бы сегодня не поговорить с людьми о помидорах?» Вот как раз сегодня в сториз мы выложили все актуальные цены по помидорам. 

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Вот так через соцсети «Комаровский рынок» изучает свою аудиторию и проводит онлайн-консультации. Ежедневный обзор деликатесов, сочные фото и стори-теллинг – за каждым прилавком здесь история и «годный контент». Неудивительно, что Комаровка нынче стала брендом не только в реальности, но и онлайн.

Иван Ткачук:
У нас статистика очень хорошая, потому что подписчики настоящие, живые, не накрученные.

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске
 

Корреспондент СТВ:
А сколько сейчас у нас тысяч подписчиков? 60! 28 тысяч охвата! А вам рекламу ещё не предлагают?

Иван Ткачук:
Предлагают, но мы честные и не утомляем своих подписчиков.

Добавляет колорита хэштег #БабаРая – она главный символ Комаровки. Как реальной, так и виртуальной. Проводит инспекции рынка и делится базарными байками.

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Она, как никто, знает: в тренде – естественность, а потому и герои – обычные покупатели и продавцы. Вот Николай Голуб каждый день проделывает путь из Олехновичей в столицу, чтобы порадовать горожан свежей ягодой. 

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Николай Голуб, фермер:
Стараемся свежую ягоду привозить. Утром собираем, в обед привозим. Два довоза делаем, чтобы всегда была свежая ягода. 

Ещё один тренд Комаровского рынка – коллаборации. Местные пекари, продавцы и ремесленники нередко становятся клиентами и партнёрами друг друга. Так Юрий Кузьменков, выйдя на рынок с предложением французских тарталеток, сразу понял: состав у изделий будет местный – качество не хуже, а сходить нужно буквально за соседний прилавок.

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Юрий Кузьменков, хозяин кондитерской:
Мы свои сливки покупаем на Комаровке у постоянного поставщика белорусского, ягоды покупаем отборные тоже у постоянных производителей, кто это выращивает. Это тоже частники, бабушки. «Ушла на базу», – таких уже наклеечек не висит нигде. Все работают и пытаются нашу страну сделать ярче-ярче и красивее. 

Оживившаяся Комаровка сразу привлекла и публику нового формата. Рядом с бабушками с авоськами всё чаще мелькают блогеры и хипстеры. Рынок тут же подстроился под их запросы. Крафтовая выпечка, экзотическая зелень и даже бытовая химия на розлив. 

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Евгений Сташкевич, представитель магазина бытовой химии:
Получается экономичнее и экономия составляет на некоторых позициях порядка 40%, так как все эти баночки-крышечки стоят денег, и занимают в дешёвой продукции до 70% стоимости, а в более дорогой – до 40%.

Ставка на тренды и молодёжный формат вывела Комаровский рынок в топы атмосферных мест столицы – теперь здесь закупаться не просто можно, а модно. Белорусские блогеры не только селфятся на фоне колоритных прилавков, но и записывают здесь свои клипы.

Оpen space ЦУМа и Instagram Комаровки. Как меняется торговля в Минске

Кооперация, коллаборация, фуд-зоны, ивент-пространства и оупен-спейсы. Современный рынок диктует свои тренды, как развивать не просто торговые точки, а реальные бренды. Для этого нужно не только научиться торговать и продавать, нужно не бояться рискнуть и дать волю креативу.

Люди в материале: Ольга Малейко, Станислав Агинский, Татьяна Бакланова, Елена Белобокова, Иван Ткачук, Николай Голуб, Юрий Кузьменков, Евгений Сташкевич
 
Теги: Минск
 
 
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Эта улица называлась Торговой и торговля здесь шла, действительно, бойко – даже поросёнка прикупить лет двести назад можно было. Сегодня Зыбицкая – самое...
 
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