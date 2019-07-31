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Дизайнер нарисовала плакат «модного» воина Брестской крепости. Пользователи сети оскорбились

01.08.2019 16:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Бресте проводят выставку плакатов «Cześć Breść!», которую посвятили тысячелетию города. Молодые дизайнеры из польской Академии искусств в Катовицах прислали свои варианты работ. Одна из них вызвала бурную дискуссию в соцсетях, сообщает Natatnik.

Пожалуй, самый известный мемориал Бреста — крепость в черте города. Ее главный монумент — скульптура воина и знамени. В рамках выставки дизайнер Йоанна Ледворух решила обыграть этот образ. Сравните, что получилось у девушки с тем, как выглядит памятник на самом деле: 

Некоторые пользователи сети восприняли идею Йоанны в штыки. Брестчане подумали, что девушка неуместным юмором оскорбила память совестских солдат. Вот, о чем писали люди в комментариях под публикацией:

Natatnik обратился за комментарием к самой Ледворух. Дизайнер объяснила: «Я не бывала в Бресте. Много гуглила и консультировалась с преподавателями. В поисках вдохновения наткнулась на фото этого памятника. И решила «оживить» его. Грозное выражение лица защитника выглядит пугающим. Я хотела адаптировать его к сегодняшнему времени, в котором мы часто общаемся посредством селфи в социальных сетях».

Со слов девушки, она понимала, что старшее поколение, скорее всего, не одобрит ее интепретацию. Но она уверена, что каждый имеет право воспринимать плакат так, как хочет. «Проходят годы, меняются люди, меняется их менталитет. Ничто не остается прежним. История не всегда становится важна для молодых людей. Этот феномен забывания о прошлом и его значении происходит во всем мире, в каждой стране» — резюмировала Йоанна.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте проводят выставку плакатов «Cześć Breść!», которую посвятили тысячелетию города. Молодые дизайнеры из польской Академии искусств в Катовицах прислали свои...
 
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