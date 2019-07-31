|
Стал известен первый соперник белорусов на ЧМ-2020 по хоккею
Источник материала: Tut.by
IIHF опубликовала календарь игр предстоящего мирового форума, который пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии,
Сборная Беларуси попала в группу «А», где ее соперниками станут Чехия, Швеция, Словакия, Канада, Германия, Дания и Великобритания. Свои матчи белорусы будут проводить в Лозанне.
В параллельной группе «В» за четыре путевки в четвертьфинал поспорят сборные России, Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи этой восьмерки будут сыграны в Цюрихе.
Сборная Беларуси начнет турнир встречей с чехами. Вот расписание игр нашей команды по минскому времени:
9 мая (суббота), 21.20. Беларусь – Чехия;
10 мая (воскресенье), 21.20. Швеция – Беларусь;
12 мая (вторник), 21.20. Беларусь – Словакия;
13 мая (среда), 21.20. Канада – Беларусь;
15 мая (пятница), 17.20. Германия – Беларусь;
16 мая (суббота), 13.20. Дания – Беларусь;
18 мая (понедельник), 17.20. Беларусь – Великобритания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
IIHF опубликовала календарь игр предстоящего мирового форума.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)