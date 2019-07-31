Стал известен первый соперник белорусов на ЧМ-2020 по хоккею

Источник материала: Tut.by

IIHF опубликовала календарь игр предстоящего мирового форума, который пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии, пишет hockey.by.





Сборная Беларуси попала в группу «А», где ее соперниками станут Чехия, Швеция, Словакия, Канада, Германия, Дания и Великобритания. Свои матчи белорусы будут проводить в Лозанне.

В параллельной группе «В» за четыре путевки в четвертьфинал поспорят сборные России, Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи этой восьмерки будут сыграны в Цюрихе.

Сборная Беларуси начнет турнир встречей с чехами. Вот расписание игр нашей команды по минскому времени:

9 мая (суббота), 21.20. Беларусь – Чехия;

10 мая (воскресенье), 21.20. Швеция – Беларусь;

12 мая (вторник), 21.20. Беларусь – Словакия;

13 мая (среда), 21.20. Канада – Беларусь;

15 мая (пятница), 17.20. Германия – Беларусь;

16 мая (суббота), 13.20. Дания – Беларусь;

18 мая (понедельник), 17.20. Беларусь – Великобритания.