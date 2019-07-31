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В Беларуси выросло число ИП и сумма уплаченных ими налогов

01.08.2019 17:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси выросло число ИП и сумма уплаченных ими налогов

фото: mosopora.ru

По данным МНС, на 1 июля численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах, составила более 250 тыс., что на 5% больше, чем в прошлом году.

В первом полугодии ИП заплатили 282,5 млн налогов, что в сопоставимых ценах на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сумме доходов бюджета это составило 2,2%, сообщает БЕЛТА.

Наибольший вклад в формирование доходов бюджета обеспечили ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) - 142,4 млн, или 50,4%. В сопоставимых ценах их платежи превысили уровень соответствующего периода 2018 года на 11,6%. В разрезе видов платежей, уплачиваемых плательщиками, применяющими УСН, 86,7% (или 123,4 млн рублей) составляют поступления налога при УСН и 10,6% (или 15,1 млн рублей) - НДС, в том числе уплачиваемого при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС - 4,8 млн рублей.

В сопоставимых ценах по отношению к первому полугодию прошлого года поступления налогов при УСН увеличены на 19,1%. От ИП, которые являются плательщиками единого налога, в бюджет поступило 60,3 млн рублей. Основной объем поступлений от них сформирован за счет уплаты единого налога - 46,7 млн рублей (77,4% в сумме платежей от ИП, применяющих данный режим налогообложения) и НДС, уплачиваемого при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС - 10,5 млн рублей (17,4%).

Сумма доплаты единого налога индивидуальными предпринимателями по итогам I полугодия составила 6,4 млн рублей. Удельный вес доплат в общей сумме единого налога - 13,7%.

Индивидуальные предприниматели, налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке, уплатили в бюджет 79,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня соответствующего периода 2018 года на 16,5%.

По данным МНС, на 1 июля численность ИП, состоящих на учете в налоговых органах, составила 250088 человек, что на 11865 человек (или на 5%) больше, чем в прошлом году.

Количество физлиц, являющихся плательщиками налогов, на 1 июля в целом по Беларуси составило свыше 3,46 млн человек, что на 5,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В доход бюджета от них поступило 395,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня соответствующего периода 2018 года на 0,2% (удельный вес в общей сумме доходов - 3%).

По заявительному принципу деятельность осуществляют 33671 физическое лицо (на 7713 человек, или на 29,7%, больше уровня прошлого года). Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 3,8 млн рублей единого налога, что в сопоставимых ценах превышает уровень соответствующего периода 2018 года в 1,7 раза.

 
 
 
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По данным МНС, на 1 июля численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах, составила более 250 тыс., что на 5% больше, чем в прошлом...
 
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