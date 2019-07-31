Статкевич: Или мы уберем Лукашенко, или вся молодежь уедет

charter97.link Большую часть встречи, которая затянулась до позднего вечера, заняли ответы на вопросы и горячая дискуссия о будущем страны, пишет













- Мы самая несвободная страна Европы, - заявил Николай Статкевич. - Сегодня в современном мире несвободная — значит бедная. Бедная, потому что все богатеют мозгами. Умные люди бегут из несвободных стран, поэтому по уровню жизни мы занимаем последние места в Европе. Причина в том, что один человек в свое время забрался наверх и сейчас продает наш суверенитет и на полученные деньги содержит свою банду.





Лукашенко ставит нас перед простым выбором — либо мы уезжаем из страны, а на наше место привезут китайцев, либо мы его меняем. Убираем мирным путем. Есть только один путь для того, чтобы сменить власть — массовый выход на улицу. У нас нет другого выхода: либо мы уезжаем из нашей страны, покидаем эту землю, либо мы освобождаем ее.





Звучали вопросы о настроениях среди представителей бизнеса, многие из которых оказываются за решеткой по надуманным обвинениям и вынуждены «откупаться» от тюремных сроков.





- В определенные моменты, когда появляется шанс на перемены, многие люди, в том числе и бизнесмены, начинают верить в них. Некоторые из них - самые умные и ответственные - оказывают поддержку оппозиции. Не откладывают деньги на взятки или на то, чтобы откупиться от тюрьмы, а вкладывают их в борьбу за освобождение страны. Похожие вещи происходят и сейчас.





На каждой встрече мы говорим о том, что нужно искать средства. У бизнесменов есть два пути. Первый — в тюрьму. Посадят за коррупцию, за мелкие нарушения, за то, что отказались взятку дать, проверки что-нибудь найдут. Каждый год у нас возбуждается около трех тысяч уголовных дел за так называемые «экономические преступления».





Второй путь — поддержка оппозиции. Без участия белорусского бизнеса перемен не будет. Перед всеми нами стоит этот выбор: можно оставаться в стороне, прятаться, а можно поддерживать перемены — кто-то делом, а кто-то деньгами, - сказал Евгений Афнагель.





Особые опасения у людей вызывают планы властей по запуску атомной электростанции в Островце.





- Меня больше всего беспокоит то, что в этом году будет запущен первый реактор атомной станции в Островце. Она нам совсем не нужна. Это — настоящее горе, это настоящая кабала, там не соблюдаются элементарные технологические нормы на стройке, - сказал один из участников встречи, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС.









Несколько раз разговор касался проблемы отсутствия достойной работы в Беларуси и того, что люди вынуждены искать заработок за границей, а также о «декрете о тунеядцах».





- Многие белорусы едут за границу, чтобы прокормить себя и своих близких, - согласился с одним из участником встречи Николай Статкевич. - Это огромный стресс — их там обманывают, семьи распадаются. Государство им не платит пособие по безработице, их детям здесь не помогают. Власти вместо того, чтобы радоваться этому, требует еще больше платить. Нужно же иметь какое-то государственное мышление. Если вы не помогаете им, хоть это ваша вина, то хотя бы не оскорбляйте их, не унижайте. Вместо этого им плюют в лицо и требуют: заплатите нам, нам на милицию не хватает.





Неоднократно звучали опасения по поводу угрозы потери независимости страны.





- Какова вероятность того, что Россия поступит с Беларусью также, как Советский Союз поступил с Чехословакией и Афганистаном, как Россия поступила с Крымом. Через полгода, через пару лет, через неделю. Как будет себя вести Лукашенко? Сбежит ли, будет ли защищать себя? Опасаетесь ли вы этого? - спросил один из участников встречи.





- Я не математик, но я понимаю одно: если мы ничего не будем делать в ближайший год-два, нас просто медленно проглотят, - ответил на это Николай Статкевич. - Медленно сварят, как лягушку, постепенно повышая температуру воды. Лукашенко стал опасен для страны, он стал неудачником, ему не везет во всем. Его нужно отстранять от власти. По возможности, мирно. Возможно, кому то в России это не понравится, многие боятся этого.





Но все другие варианты для них еще хуже. Они уже превратили во врагов когда-то дружественный им украинский народ. Если влезут к нам — не выползут отсюда, у нас пятисотлетний опыт партизанской войны. А что касается Лукашенко — что говорить о человеке, который всего боится, который, когда стал президентом, лично по ночам ходил и проверял свою охрану?







